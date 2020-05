Rosja: 174 zgony na Covid-19 - najwięcej w ciągu jednej doby

W Rosji zmarły w ciągu ostatniej doby 174 osoby zakażone koronawirusem - podał we wtorek sztab ds. walki z epidemią. Jest to najwyższa dotąd liczba zgonów w ciągu jednej doby. Wykryto od poniedziałku 8915 nowych zakażeń i ich łączna liczba wynosi teraz 362 342.

Przyrost nowych infekcji trzeci dzień z rzędu nie przekracza 9 tysięcy. Liczba zgonów jednak raptownie wzrosła; w poniedziałek sztab informował o 92 zmarłych pacjentach.

Od początku pandemii 3807 chorych zmarło w Rosji z powodu Covid-19.

W ciągu ostatniej doby wypisano ze szpitali 12 331 osób i łączna liczba wyleczonych sięgnęła 131 129. W całym kraju przeprowadzono od poniedziałku 215 tys. testów na obecność koronawirusa. Od początku pandemii wykonano w Rosji 9,1 mln takich badań.

O ognisku infekcji wśród pracowników elektrowni atomowej w obwodzie smoleńskim poinformował we wtorek koncern Rosatom.

"Szczególnie niepokojące jest to, że zachorowali ludzie z personelu operacyjnego, pracownicy sterowni bloków" elektrowni - podał Rosatom w oficjalnym komunikacie. Koncern zapewnił, że zapewnił niezbędne procedury, tj. oddzielny transport pracowników do elektrowni i ich obserwację medyczną. Mimo to jednak doszło do zakażeń.

W mieście Desnogorsk, gdzie mieści się elektrownia, leżącym około 150 km od Smoleńska, wykryto dotąd 57 przypadków koronawirusa.