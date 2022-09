Rosja: 22 lata kolonii karnej dla dziennikarza Iwana Safronowa

Sąd w Moskwie skazał aresztowanego w 2020 r. dziennikarza i doradcę agencji Roskosmos Iwana Safronowa na 22 lata kolonii karnej na podstawie sfabrykowanych dowodów – powiadomiły w poniedziałek rosyjskie media niezależne.

Safronow w przeszłości pracował dla rosyjskich dzienników "Kommiersant" i "Wiedomosti". Był akredytowany na Kremlu. Jako dziennikarz zajmował się tematyką obronności i przemysłu zbrojeniowego, a w maju 2020 r. rozpoczął pracę w rosyjskiej agencji kosmicznej, został zatrzymany 7 lipca 2020 r. w Moskwie.

Śledczy twierdzili wówczas, że w 2017 roku przekazał tajne informacje osobie związanej z czeskimi służbami specjalnymi.

Sam Safronow nie przyznawał się do winy i był przekonany, że powodem oskarżeń jest jego działalność dziennikarska.

Niezależne media, które dotarły do aktu oskarżenia i przeanalizowały je, uznały, że większość argumentów oskarżenia jest bezpodstawnych, a niemal wszystkie "tajne informacje", które Safronow miał rzekomo przekazywać służbom zachodnim, są ogólnodostępne w przestrzeni informacyjnej.

Choć prokurator żądał 24 lat kolonii karnej, wyrok 22 lat został powszechnie uznany za "drakońsko okrutny". "Dostał tyle, ile dostają terroryści, seryjni mordercy i psychopaci" - napisał niezależny kanał Możem Objasnit - "Mniejsze wyroki dostali oskarżeni o zabójstwo Borysa Niemcowa, sprawcy zamachu na Teatr na Dubrowce oraz oskarżony o szereg zabójstw szef mafii".

Iwan Safronow obstawał przy swojej niewinności i domagał się uniewinnienia. W mowie końcowej wskazał na ogólne niespójności w dowodach i błędy w ekspertyzie. Ponadto dziennikarz dodał, że sąd odmówił dołączenia do sprawy szeregu dowodów na jego niewinność.

"Uznanie mnie za winnego to podpisanie się pod tym, że dopuściłem się szpiegostwa własnych myśli" - powiedział Safronow. "Uznanie mnie za winnego to podpisanie się pod tym, że pisanie z otwartych źródeł jest równoznaczne z przestępstwem. Nigdy się z tym nie zgodzę. To od was zależy, co w przyszłości stanie się z dziennikarstwem w naszym kraju" - dodał.

