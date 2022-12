Rosja: 30-latek skazany na ponad cztery lata więzienia za plany walki po stronie Ukrainy

Sąd w Krasnojarsku na Syberii skazał na ponad cztery lata kolonii karnej 30-letniego Siergieja Ułukszonowa, który planował przedostać się na Ukrainę i walczyć po stronie tego kraju; podobne śledztwa trwają wobec Igora Pokusina i Sawielija Frołowa - podały w środę rosyjskie media niezależne.

"Nowaja Gazieta.Jewropa" informuje, że Ułukszonow został skazany na cztery lata i osiem miesięcy kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Powołując się na prorządowy dziennik "Kommiersant", gazeta internetowa podała, że Ułukszonow na procesie przyznał się do winy. Rozprawa odbyła się częściowo za zamkniętymi drzwiami; sąd oświadczył, że materiały sprawy karnej zawierają dane objęte tajemnicą państwową.

Ułukszonow został zatrzymany 8 kwietnia na Białorusi przez tamtejszą straż graniczną i przekazany rosyjskiej Federalnej Służbie Bezpieczeństwa. FSB utrzymuje, że zamierzał on wstąpić do jednego z oddziałów ukraińskich i otrzymał od służb ukraińskich instrukcję, jak przekroczyć nielegalnie granicę z Białorusią. Śledczy określili Ułukszonowa jako "zażartego przeciwnika polityki wewnętrznej i zagranicznej" Rosji. W materiałach śledztwa mowa jest też o tym, iż od pierwszych dni wojny przeciwko Ukrainie mężczyzna publikował negatywne komentarze na jej temat w mediach społecznościowych.

Wydawana poza Rosją "Nowaja Gazieta.Jewropa" i redagowany z Łotwy niezależny portal Meduza informują w środę o dwóch innych podobnych sprawach karnych. Podejrzany o zamiar wstąpienia do armii ukraińskiej jest mieszkaniec Abakanu, 60-letni Igor Pokusin, zatrzymany w lipcu na lotnisku w Krasnojarsku. Oficjalnie o jego zatrzymaniu FSB poinformowała dopiero 13 grudnia. Według krasnojarskiego portalu informacyjnego NGD24.ru mężczyzna wcześniej był zatrzymany, bo uszkodził prowojenny banner propagandowy. 7 grudnia zaś wszczęto wobec niego sprawę karną dotyczącą planów walki po stronie Ukrainy.

Mężczyźnie grozi teraz 20 lat więzienia. Takie kary umożliwiają nowe przepisy przyjęte w Rosji latem br. Przewidują one, że "przejście na stronę przeciwnika w warunkach konfliktu zbrojnego" zrównane zostaje ze zdradą stanu. Kary za ten czyn wynoszą od 12 do 20 lat pozbawienia wolności. Niższy wyrok dla skazanego w środę Ułukszonowa wynika z faktu, że oskarżono go na podstawie innych przepisów - dotyczących udziału w nielegalnej formacji zbrojnej.

Na mocy przepisów dotyczących "przejścia na stronę przeciwnika w warunkach konfliktu zbrojnego", wszczęto natomiast sprawę karną wobec 21-letniego Frołowa. Został on zatrzymany w październiku na rosyjskim przejściu granicznym Wierchnij Łars, gdy próbował wjechać do Gruzji. Najpierw zarzucono mu drobne chuligaństwo; potem pojawiły się oskarżenia o "przygotowanie do przejścia na stronę przeciwnika". Za samo "przygotowanie" grozi mu połowa potencjalnego wymiaru kary za faktyczne "przejście na stronę przeciwnika" - a więc 10 lat więzienia.

Na rozprawie sądowej 12 grudnia, na której zapadła decyzja o umieszczeniu Frołowa w areszcie, oficer śledczy oświadczył, że latem Frołow kupił spodnie w barwach kamuflażu i buty, jakich można używać w strefie działań bojowych. FSB twierdziła, że Frołow zamierzał przez Gruzję, Turcję i Polskę przedostać się na Ukrainę na front. Przy tym, mężczyzna nie miał ani biletów do tych krajów, ani niezbędnych wiz. Portal Meduza informuje w środę, że sąd nakazał pozostawienie Frołowa w areszcie do 11 lutego 2023 roku.