Rosja: 440 nowych zakażeń koronawirusem, łącznie prawie 2800 chorych

W Rosji odnotowano 440 nowych zakażeń koronawirusem i łączna liczba chorych wzrosła do 2777 - poinformował w środę specjalny sztab powołany przez władze. W ciągu ostatniej doby zmarło siedmiu pacjentów, co podniosło do 24 liczbę ofiar śmiertelnych Covid-19.

Nowe zachorowania odnotowano w 35 regionach Rosji, najwięcej - tak jak w poprzednich dniach - w Moskwie. Na stolicę Rosji przypadło 267 zachorowań, a więc ponad połowa spośród nowych przypadków.

Ogółem w Moskwie liczba zakażeń wzrosła do 1880. Niemal połowa nowych pacjentów w stolicy Rosji jest w wieku poniżej 45 lat; diagnozę potwierdzono w ciągu ostatniej doby u 29 dzieci.

W ciągu ostatniej doby ze szpitali w Rosji wypisano 69 pacjentów. Tym samym, liczba wyleczonych z Covid-19 od początku pandemii wzrosła do 190.

Ze statystyki wynika, że nowych zachorowań w ciągu doby było w Moskwie, jak i w całej Rosji, nieco mniej niż 31 marca. Wówczas w kraju wykryto 500 nowych zakażeń, z czego 387 w Moskwie.

Nikołaj Briko, epidemiolog z ministerstwa zdrowia Rosji, wyraził we wtorek przypuszczenie, że liczba zakażeń w tym kraju osiąga teraz apogeum i zacznie spadać w kwietniu bądź w maju. Jego zdaniem spadek nastąpi w wyniku nałożonych przez władze ograniczeń.

W Moskwie i w większości podmiotów Federacji Rosyjskiej władze wprowadziły obowiązkową samoizolację mieszkańców. Wychodzenie z domu jest dozwolone tylko w niezbędnych przypadkach.

