Rosja: 669 osób zmarło na Covid-19, najwięcej od początku pandemii

669 osób zmarło w Rosji na Covid-19 w ciągu minionej doby; to najwyższy dobowy wskaźnik od początku epidemii. Maksymalny przyrost zgonów odnotowano w środę drugi dzień z rzędu, we wtorek zmarło 652 pacjentów, co również przekraczało wcześniejsze wskaźniki.

Nowe dane podał w środę sztab rządowy. W całym kraju wykryto w ciągu minionej doby 21 042 tys. zakażeń koronawirusem.

Liczba zakażeń koronawirusem rośnie w Rosji od początku czerwca, co zdaniem władz jest związane z rozprzestrzenianiem się wariantu Delta. Władze około 20 regionów, w tym Moskwy, zarządziły faktyczny obowiązek szczepień. Przejść tę procedurę powinno co najmniej 60 proc. pracowników niektórych branż, głównie usług i handlu.