Rosja: Adwokaci: Nawalny trafi do aresztu Matrosskaja Tiszyna

Aleksiej Nawalny będzie odbywać karę 30 dni aresztu, o której zadecydował w poniedziałek sąd, w moskiewskim areszcie śledczym Matrosskaja Tiszyna - poinformowała rzeczniczka opozycjonisty Kira Jarmysz, powołując się na adwokatów polityka.

Obrończyni Olga Michajłowa powiedziała dziennikarzom, że adwokaci odwołają się od decyzji sądu o umieszczeniu Nawalnego w areszcie. Wskazała, że przepisy, na które powoływała się w poniedziałek sędzia, nie przewidują możliwości zatrzymania osób skazanych w zawieszeniu na 30 dni aresztu.

"Będziemy się odwoływać od tej decyzji jako całkowicie niezgodnej z prawem" - zapowiedziała.

"Naruszenia są oczywiste: sąd nie miał pełnomocnictw do rozpatrywania (wniosku o aresztowanie), nie miał pełnomocnictw do rozpatrywania go za zamkniętymi drzwiami. Wszystkie wnioski o postępowanie otwarte dla publiczności i jawne zostały odrzucone, tak samo jak wszystkie, liczne wnioski zgłoszone przez obronę. Wszystkie co do jednego sąd odrzucił, praktycznie bez uzasadnienia" - mówiła obrończyni.

Poinformowała też, że posiedzenie sądu, na którym ma zapaść decyzja w sprawie zamiany wyroku warunkowego, wydanego wobec Nawalnego 2014 roku, na bezwzględne wykonanie kary - czyli odbywanie wyroku w kolonii karnej - odbędzie się 2 lutego. Rozprawa została przełożona; pierwotnie miała się odbyć się 29 stycznia

Nawalny został wieczorem wyprowadzony z komisariatu policji w podmoskiewskich Chimkach, gdzie odbywało się w poniedziałek posiedzenie sądu, i doprowadzony do samochodu policyjnego; mimo że ręce miał skute kajdankami, zdołał wykonać dłonią znak "V". Samochód wyjechał wśród okrzyków zgromadzonych przed budynkiem zwolenników opozycjonisty. Policja zaczęła zatrzymywać protestujących. Niezależny portal Mediazona podał liczbę co najmniej sześciu zatrzymanych, inne źródła informują o 12 zatrzymanych.

Sąd orzekł w poniedziałek, że Nawalny, zatrzymany w niedzielę na lotnisku tuż po przylocie z Niemiec, ma być umieszczony w areszcie do 15 lutego. Posiedzenie sądu w bezprecedensowym trybie odbyło się wprost na komisariacie, na który przewieziono Nawalnego z lotniska Szeremietiewo.

Nawalny został w 2014 roku skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat za domniemaną defraudację funduszy firmy Yves Rocher. W tym procesie współoskarżonym był jego brat Oleg Nawalny, któremu sąd nie zawiesił wykonania kary i który odbył wyrok w kolonii karnej. Teraz służby więzienne, które zarzucają Nawalnemu naruszenie warunków zawieszenia kary, chcą, by wyrok w zawieszeniu został zamieniony na faktyczne pozbawienie wolności.

Nawalny wrócił do Rosji z Niemiec, gdzie przechodził leczenie po próbie otrucia bojowym środkiem trującym typu Nowiczok. Opozycjonista uważa, że próbowano go zabić i że stoją za tym władze Rosji.

Z Moskwy Anna Wróbel