Rosja: Adwokat Whelana: rosyjskie służby już od lat interesowały się Amerykaninem

Na procesie obywatela USA Paula Whelana, oskarżonego w Rosji o szpiegostwo, okazało się, że rosyjskie służby specjalne zainteresowały się Amerykaninem na kilka lat przed jego zatrzymaniem - ujawnił w poniedziałek jego obrońca Władimir Żeriebionkow.

"Z przesłuchania świadków wynika, że Whelan pojawił się w polu widzenia rosyjskich służb specjalnych kilka lat przed zatrzymaniem. Przy uwzględnieniu tego faktu dostrzegalne są w postępowaniu karnym wobec mojego klienta znamiona prowokacji" - powiedział adwokat po posiedzeniu sądu.

Proces Whelana toczy się za zamkniętymi drzwiami, dziennikarze nie mają wstępu na rozprawę. Dotąd przesłuchano trzech świadków. W poniedziałek strona oskarżenia zakończyła przedstawianie dowodów i przesłuchano jednego ze świadków obrony - relacjonował adwokat.

Według mediów rosyjskich, m.in. agencji RIA-Nowosti, Whelan bywał regularnie w Rosji od 2007 roku. Zatrzymany został 28 grudnia 2018 roku, gdy przyjechał do Moskwy na ślub przyjaciela. Został oskarżony o szpiegostwo na rzecz amerykańskich służb specjalnych; zarzuty, które mu postawiono, grożą karą od 10 do 20 lat pozbawienia wolności.

Z informacji, które przedostały się do mediów wynika, że Amerykanin otrzymał nośnik danych, na którym znajdowały się informacje stanowiące tajemnicę państwową. Whelan nie przyznaje się do winy. Według jego obrońcy - nie uruchomił nośnika i nie wiedział, jakie dane zawiera, był również przekonany, że chodzi o zdjęcia z wycieczki do miejscowości Siergijew Posad.

Żeriebionkow mówił mediom, że znajomy Whelana, który dał mu nośnik danych, jest związany ze służbami. Zdaniem prawnika człowiek ten dzięki śledztwu wobec cudzoziemca może uzyskać awans służbowy.

Natomiast MSZ Rosji podawało, że Amerykanin został zatrzymany na gorącym uczynku. Rosyjskie agencje prasowe przekazały, że nastąpiło to w hotelu Metropol w Moskwie.

50-letni obecnie Whelan, który posiada także obywatelstwa Irlandii, Kanady i W. Brytanii jest byłym żołnierzem piechoty morskiej. Urodzony w Kanadzie w rodzinie brytyjskiej, przed aresztowaniem mieszkał w USA. Media amerykańskie, m.in. "Washington Post", podawały, że ze służby wojskowej został zwolniony za nadużycia. W 2018 roku Whelan był menadżerem ds. bezpieczeństwa korporacyjnego w spółce produkującej komponenty motoryzacyjne.

Kolejna rozprawa przed Moskiewskim Sądem Miejskim odbędzie się 13 maja.

Z Moskwy Anna Wróbel