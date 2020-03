Rosja: Agencja TASS wstrzymała czasowo emisję wywiadu z Putinem

Rosyjska agencja TASS zadecydowała o wstrzymaniu emisji ostatnich odcinków wywiadu z prezydentem Władimirem Putinem publikowanych od 20 lutego. Powodem jest fakt, że odbiorców na świecie interesuje teraz głównie pandemia koronawirusa - wskazała agencja.

Cykl emitowany przez TASS nosił tytuł "20 pytań do Władimira Putina" i składał się z krótkich tematycznych odcinków. Putin mówił w nich m.in. o Ukrainie, USA, gospodarce, sankcjach zachodnich nałożonych na Rosję i o antykremlowskiej opozycji.

Jednak trzy ostatnie odcinki: "O wolności słowa w internecie", "O zmianach w konstytucji i o Radzie Państwa" oraz "O dzieciach, wnukach i osobistych stratach" nie ukażą się teraz - podał TASS w piątek. Agencja miała je udostępnić odpowiednio w dniach: 23, 24 i 25 marca.

"Decyzję o transformacji (emisji-PAP) TASS podjęła w związku z zasadniczą zmianą agendy w sferze newsów" - wskazano. Agencja wyjaśniała, że zmiany, jakim uległa sfera informacji i priorytety, jakimi się teraz rządzi "stoi w sprzeczności z ideą projektu".

Ideą tą była "próba ocenienia wraz z Putinem przemian w kraju w ciągu dwóch ostatnich dekad, a nie wydarzeń bieżących" - wyjaśniła agencja. Tymczasem obecnie "odbiorców na całym świecie martwi przede wszystkim pandemia nowego koronawirusa i sytuacja gospodarcza" - przyznała TASS.

Na 26 marca autorzy planowali emisję wywiadu w całości, ale teraz przełożyli ją na inny termin. Datę TASS ogłosi później.

W ostatnim wyemitowanym odcinku Putin m.in. odpowiadał na pytanie o plany po 2024 roku, gdy kończy się jego obecna, druga z rzędu dozwolona przez konstytucję, kadencja prezydencka. Na uwagę o to, co będzie "jeśli naród powie, by pozostał", odparł: "trzeba będzie pomyśleć, a w jakim charakterze - to już inna kwestia". Wywiad został nagrany, zanim parlament Rosji przegłosował poprawkę do konstytucji umożliwiającą zniesienie limitu kadencji prezydenckich Putina. Zmieniona konstytucja ma być jeszcze zaakceptowana przez obywateli w ogólnokrajowym referendum.

Z Moskwy Anna Wróbel