Rosja: Ambasador RP: strona rosyjska pozytywnie ocenia współpracę Polski z Kaliningradem

Współpraca transgraniczna pomiędzy Polską i obwodem kaliningradzkim przyniosła wymierne efekty i jest bardzo pozytywnie oceniana przez stronę rosyjską - powiedział w poniedziałek PAP ambasador RP w Moskwie Krzysztof Krajewski podczas wizyty w Kaliningradzie.

Ambasador, który odwiedza obwód kaliningradzki po raz pierwszy od rozpoczęcia swojej misji w Moskwie w marcu br., podkreślił, że ten graniczący z Polską region "ze względu na swoje położenie odgrywa szczególną rolę". Przypomniał zarazem, że pandemia koronawirusa spowodowała ograniczenia w ruchu i kontaktach międzyludzkich.

Jak relacjonował, podczas wizyty w Kaliningradzie dostrzega, jak ważna jest w tym regionie "polska obecność, również obecność Unii Europejskiej, i realizowane wspólne projekty współpracy transgranicznej, które przyniosły wymierne efekty". Współpraca ta "spotyka się z bardzo dobrą oceną ze strony przedstawicieli władz rosyjskich" - dodał.

Przed wizytą w Kaliningradzie ambasador Krajewski spotkał się w Moskwie z szefem przedstawicielstwa regionu przy rządzie Rosji, Denisem Salijem.

O perspektywach współpracy transgranicznej ambasador rozmawiał w niedzielę z gubernatorem obwodu kaliningradzkiego Antonem Alichanowem; jak ocenił, była to "bardzo konkretna rozmowa". "Musimy pamiętać, że skomplikowane kwestie polityczne, które istnieją w relacjach polsko-rosyjskich nie odbijają się i nie powinny się odbijać na tej sąsiedzkiej współpracy obwodu kaliningradzkiego z Polską" - wskazał dyplomata.

Krajewski rozmawiał z gubernatorem również o kwestii podróżowania pomiędzy Polską i Rosją. Z powodu pandemii koronawirusa granice Rosji z Polską pozostają zamknięte dla turystów od półtora roku.

"Podkreśliłem, że oczekujemy na decyzję władz rosyjskich o włączeniu Polski na listę państw Unii Europejskiej, których obywatele, bez względu na powód przyjazdu, będą mogli się ubiegać o swobodny wjazd do Federacji Rosyjskiej. Zwróciłem uwagę, że konsulat generalny RP w Kaliningradzie jest gotów wydawać w trybie naturalnym, zgodnie z obowiązującymi zasadami, wizy dla obywateli rosyjskich, którzy są ogromnie zainteresowani podróżami do Polski" - relacjonował dyplomata.

Temat małego ruchu granicznego (MRG) między Polską i obwodem kaliningradzkim, zawieszonego przez Polskę w 2016 roku, "był zasygnalizowany" - wskazał ambasador Krajewski. Podkreślił jednak, że w rozmowie z gubernatorem zwrócił najpierw uwagę ogółem na możliwość podróżowania między Polską i Rosją. "Kwestia MRG jest kwestią pewnego procesu, który wymaga w ogóle odmrożenia ruchu osobowego, więc trudno składać jakiekolwiek deklaracje na temat MRG, jeśli obywatel polski nie może odwiedzić na weekend np. Moskwy" - zauważył.

Ambasador spotkał się w Kaliningradzie z władzami i studentami Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. Immanuela Kanta; na uczelni tej działa lektorat języka polskiego. "Stronie rosyjskiej zależy na tym, aby język polski na uniwersytecie był obecny" - podkreślił dyplomata. Zaznaczył, że zwrócił się do gubernatora o ułatwienia wjazdu dla wykładowców języka polskiego, którzy również ze względów pandemicznych, czyli zamknięcia granic, wciąż nie mogą osobiście prowadzić zajęć.

Obwód kaliningradzki, sąsiadujący z krajami unijnymi - Polską i Litwą - "czerpie wiele ze wspólnych programów UE-Rosja w sferze infrastruktury, czy kształtowania miasta - nawet urbanistycznego", a wymiana kulturalna i naukowa jest "bazą, na której można budować bardzo pozytywne relacje" z tym regionem - wskazał Krajewski.

"Byłem bardzo szczęśliwy słysząc, jak dobrze rozwijają się te relacje przygraniczne, jak do tej pory te wizyty po obu stronach - przedstawicieli władz polskich i rosyjskich - były dobrze postrzegane" - relacjonował.

Wspomniał, że uczestniczył w Kaliningradzie we mszy, na której byli wyłącznie Rosjanie, a gdy został przedstawiony jako ambasador RP, reakcją były oklaski. Było to "ogromnie wzruszające" i "też pokazuje, jaki jest stosunek do naszego kraju" - powiedział dyplomata.

Z Kaliningradu Anna Wróbel