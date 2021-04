Rosja: Ambasador USA John Sullivan odleciał do Waszyngtonu na kosultacje

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Rosji John Sullivan w czwartek odleciał z Moskwy do Londynu, skąd innym samolotem uda się do Waszyngtonu – potwierdziło agencji TASS dobrze poinformowane źródło.

Samolot, na pokładzie którego znajduje się ambasador, odleciał o godz. 9.57 czasu moskiewskiego (8.57 czasu polskiego).

Sullivan oznajmił we wtorek, że uda się w tym tygodniu do Waszyngtonu na konsultacje z przedstawicielami administracji prezydenta Joe Bidena. Dyplomata ma powrócić do Moskwy "w nadchodzących tygodniach" - podała ambasada USA.

W ubiegłym tygodniu doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow zasugerował Sullivanowi powrót do kraju, by odbyć "głębokie i poważne" konsultacje w Waszyngtonie. Uszakow wezwał ambasadora na rozmowę po ogłoszeniu nowych amerykańskich sankcji nałożonych na Rosję w związku z rosyjskimi cyberatakami i ingerencją w wybory w USA.

Sankcje spotkały się z ostrą reakcją Rosji i wydaleniem z moskiewskiej placówki USA 10 dyplomatów. Wcześniej USA wydaliły 10 dyplomatów rosyjskich.

John Sullivan jest ambasadorem USA w Moskwie od lutego 2020 r. i dotąd nie miał okazji do bezpośrednich rozmów z nową administracją w swojej ojczyźnie.