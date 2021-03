Rosja: Ambasador Włoch: kontrola szczepionek przeciw Covid-19 powinna być poza polityką

Procedury kontroli bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek nie powinny być upolityczniane - oświadczył ambasador Włoch w Moskwie Pasquale Terraciano na konferencji z udziałem twórców szczepionki Sputnik V i przedstawicieli rzymskiego szpitala Spallanzani.

Ambasador na wtorkowej konferencji online wyraził zadowolenie z rozpoczęcia współpracy między szpitalem Spallanzani i rosyjskim ośrodkiem im. Nikołaja Gamalei, którego badacze opracowali Sputnika V, rosyjską szczepionkę przeciwko Covid-19.

"W interesie wszystkich leży to, by procedury kontroli bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek nie były uwarunkowane czynnikami politycznymi. Powinny być oparte wyłącznie na ocenach naukowych. Współpraca między ośrodkiem Gamalei i instytutem Spallanzani może się do tego przyczynić" - powiedział dyplomata.

Zaapelował, by "najszybciej, jak to możliwe" rozszerzyć liczbę szczepionek dostępnych dla ludzi na całym świecie. Podkreślił, że Włochy z dużą uwagą odnoszą się do Sputnika V.

Szpital Krajowego Instytutu Chorób Zakaźnych Spallanzani w Rzymie, to prestiżowa placówka diagnostyczno-badawcza, która jest na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. To właśnie w tym szpitalu koronawirus został wyizolowany w lutym 2020 roku. Na początku marca br. klinika opublikowała opinię naukową na temat Sputnika V oceniając, że skuteczność preparatu przewyższa 90 proc.

Teraz w tym szpitalu rozpoczęły się testy, których celem jest sprawdzenie skuteczności Sputnika V przeciwko nowym wariantom koronawirusa - podał we wtorek rosyjski dziennik "Kommiersant". Według gazety w trakcie eksperymentów sprawdzane będzie działanie połączonych preparatów - tych, którymi dysponuje już rzymska placówka i rosyjskiego Sputnika V.

Z Moskwy Anna Wróbel