Rosja: Apel o zwolnienie Jurija Dmitrijewa z aresztu, gdzie są zakażenia

W Rosji ponad 150 osób, wśród których są działacze polityczni, artyści i naukowcy, zaapelowało o wypuszczenie z aresztu historyka Jurija Dmitrijewa. 64-letni Dmitrijew przebywa w areszcie śledczym w Pietrozawodsku, gdzie odnotowano zakażenia koronawirusem.

List otwarty, skierowany do sądu najwyższego w republice Karelii na północy Rosji, opublikowała w środę niezależna "Nowaja Gazieta". Sygnatariuszami są m.in.: Natalia Sołżenicyna - wdowa po pisarzu i nobliście Aleksandrze Sołżenicynie, reżyserzy filmowi Andriej Zwiagincew i Aleksandr Sokurow, pisarka Ludmiła Ulicka, weteran rosyjskiego dziennikarstwa telewizyjnego Władmir Pozner, muzycy rockowi Boris Griebienszczykow i Jurij Szewczuk, francuski historyk Nicolas Werth i polski fotograf i dziennikarz Tomasz Kizny.

Sąd najwyższy Karelii ma w czwartek, 7 maja, rozpatrzeć apelację od decyzji o dalszym przetrzymywaniu Dmtrijewa w areszcie.

Autorzy listu wyrażają zaniepokojenie z powodu pierwszych przypadków koronawirusa w areszcie śledczym w Pietrozawodsku. Przypominają, że Dmitrijew przed dwoma miesiącami przeszedł poważną infekcję. Są przekonani, że zakażenie koronawirusem spowodowałoby u niego powikłania, które mogą być śmiertelne. Przypominają, że w obronie historyka wypowiadały się międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka i instytucje Unii Europejskiej.

"Prosimy o uczynienie wszystkiego, co możliwe, by decyzja (o areszcie-PAP) była anulowana i by środek zapobiegawczy wobec Jurija Dmitrijewa został zmieniony na jakikolwiek inny, niezwiązany z przetrzymywaniem w areszcie, aż do ostatecznej decyzji sądu w jego sprawie" - czytamy w liście.

Postępowanie karne wobec Dmitrijewa, badacza zbrodni stalinowskich na terenie Karelii, trwa od ponad trzech lat. Działacz został zatrzymany w grudniu 2016 roku i oskarżony o sporządzanie materiałów pornograficznych z udziałem osób nieletnich. Podstawą zarzutów były zdjęcia jego adoptowanej córki, zrobione - jak argumentowali obrońcy - do celów medycznych. Przeprowadzona w trakcie postępowania sądowego ekspertyza psychiatryczna nie wykazała u Dmitrijewa odchyleń i wiosną 2018 został uniewinniony. Jednak sąd najwyższy Karelii anulował wyrok uniewinniający, a wobec historyka wszczęto nową sprawę karną zarzucając mu również dopuszczanie się czynów o charakterze seksualnym wobec adoptowanej córki.

Historyk zaprzecza tym oskarżeniom. Stowarzyszenie Memoriał uważa zarzuty wobec niego za całkowicie sfingowane i mające na celu zniszczenie jego reputacji. Od wielu lat Dmitrijew prowadził poszukiwania miejsc pochówku ofiar represji stalinowskich w Karelii. W 1997 roku odkrył masowe groby z lat 30. XX wieku na uroczysku Sandarmoch niedaleko miasta Miedwieżjegorsk. Jest autorem wielu publikacji, w tym imiennych wykazów ofiar represji, w których zebrano dane tysięcy ludzi.

Z Moskwy Anna Wróbel