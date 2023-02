Rosja: BBC: Putin mówił o aspiracjach nuklearnych Ukrainy, nie przedstawiając żadnych dowodów

Władimir Putin zapewniał we wtorek w swym prawie dwugodzinnym orędziu, że Ukraina wyrażała zamiar pozyskania broni jądrowej, tymczasem nie ma oznak takich zabiegów i również Putin nie przedstawił na to żadnych dowodów - wskazuje we wtorek BBC.

BBC przeprowadziła "fact-checking" kilku tez wygłoszonych przez Putina w orędziu przed połączonymi izbami parlamentu Rosji.

Gospodarz Kremla zapewniał, że "pamięta o próbach pozyskania broni jądrowej" przez Kijów, o których - według niego - władze Ukrainy "mówiły publicznie". Nie ma żadnych dowodów na to, by Ukraina próbowała pozyskać taką broń, a Putin żadnego dowodu na to nie przedstawił - komentuje BBC. - Ukraińska strategia obronna opublikowana w 2021 roku nie wspomina o takich aspiracjach. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) oficjalnie uznała, że nie ma oznak, by doszło na Ukrainie do przekazania materiału nuklearnego o przeznaczeniu cywilnym "do innych celów".

Jak wskazuje BBC, Putin powtarzał - na uzasadnienie inwazji rosyjskiej - bezpodstawne twierdzenia o "neonazistowskim reżimie" na Ukrainie. Tymczasem wsparcie dla skrajnej prawicy w wyborach na Ukrainie w 2019 roku wyniosło 2 procent, dużo mniej niż w wielu innych krajach europejskich - przypominają dziennikarze.

Putin przeprowadził też analogię między jedną z brygad ukraińskiej armii i jednostką Wehrmachtu znaną ze zbrodni podczas II wojny światowej, ponieważ 10. Brygada Górsko-Szturmowa niedawno dodała do swojej nazwy taki sam przydomek - Edelweiss ("szarotka"). Jednakże - przypomina BBC - nawet Rosja miała jednostkę o tej nazwie - oddział Gwardii Narodowej (Rosgwardii) w latach 2011-2016. W kontekście oskarżeń Putina o "neonazizm" pod adresem Ukrainy BBC przypomina, iż sam prezydent Zełenski jest Żydem i członkowie jego rodziny zginęli podczas Holokaustu.