Rosja: Biochemik Jakub Karol Parnas upamiętniony tabliczką Ostatni Adres

Polski biochemik Jakub Karol Parnas, twórca lwowskiej szkoły biochemicznej został upamiętniony w Moskwie w ramach projektu Ostatni Adres. Na budynku, w którym mieszkał i został aresztowany, zainstalowano w środę tabliczkę informującą o jego losie.

Parnas kierował w latach 1920-41 katedrą chemii lekarskiej na uniwersytecie we Lwowie i tam właśnie stworzył pierwszą w Polsce szkołę biochemiczną, o światowym znaczeniu. Był autorem pierwszego w języku polskim podręcznika biochemii, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, profesorem uniwersytetów w Zurychu i Gandawie. Był jednym z najwybitniejszych biochemików pierwszej połowy XX wieku.

Po zajęciu przez Armię Czerwoną wschodnich terenów II RP we wrześniu 1939 roku Parnas pozostał we Lwowie i kontynuował działalność naukową. Po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej został ewakuowany. W 1943 roku zamieszkał w Moskwie i zaczął kierować Laboratorium Chemii Fizjologicznej Instytutu Biochemii Akademii Nauk ZSRR. Od 1942 roku był członkiem Akademii Nauk ZSRR. Parnas wstąpił do utworzonego w Moskwie Związku Patriotów Polskich; przyczynił się - o czym świadczą wspomnienia rodzin - do uwolnienia z obozów studentów i pracowników swego dawnego wydziału.

Choć władze ZSRR uhonorowały go najwyższymi nagrodami - nagrodą Stalina I stopnia i orderem Lenina, po zakończeniu II wojny światowej nie pozwolono mu wyjechać do Polski. Parnas utrzymywał kontakty z naukowcami zachodnimi i krytykował wspierane przez władzę kierunki nauki, m.in. teorie genetyczne Trofima Łysenki. Został aresztowany 29 stycznia 1949 roku w mieszkaniu przy prospekcie Lenina. Dopiero w 1954 roku, gdy został zrehabilitowany, wydano świadectwo śmierci głoszące, że zmarł 29 stycznia 1949 roku. Oficjalną przyczyną była choroba serca. Pierwsze wydanie prac Parnasa ukazało się w ZSRR dopiero w roku 1960.

Mała metalowa tabliczka, którą zawieszono w środę na domu przy prospekcie Lenina, głosi, iż w domu tym mieszkał biochemik Jakub Parnas i wymienia daty jego urodzenia, aresztowania i śmierci. Zgodnie z ideą projektu, organizowanego przez Stowarzyszenie Memoriał, w ten sposób upamiętniane są ofiary terroru politycznego w ZSRR. Tabliczki instalowane są na domach, które były ostatnim adresem tych ludzi, skąd ich zabrano i dokąd nigdy już nie wrócili. Do tej pory w różnych miastach Rosji zainstalowano ponad 1000 takich skromnych symbolicznych tabliczek.

Dom pod numerem 13 przy prospekcie Lenina był jednym z domów prominenckich, w których państwo przyznawało mieszkania członkom radzieckiej Akademii Mauk. W tym samym domu mieszkał laureat nagrody Nobla Piotr Kapica - powiedział PAP współorganizator środowej akcji Memoriału Piotr Czeriomuszkin. Zdobycie zgody mieszkańców na upamiętnienie Parnasa zajęło działaczom Memoriału kilka miesięcy.

Dewiza projektu Ostatni Adres brzmi: "jedno nazwisko, jeden los, jeden adres". "Po to, aby pojawiła się taka tabliczka na domu, gdzie człowiek mieszkał i skąd został zabrany, trzeba przejść długą drogę" - powiedziała PAP dyrektor Memoriału Jelena Żemkowa. "Wielu ludzi powinno długo (nad tym) pracować", w tym sprawdzić informacje archiwalne, wyjaśnić mieszkańcom domu, kto w tym miejscu mieszkał i przekonać ich, by zgodzili się na upamiętnienie tej osoby - wyjaśniła.

"Ta idea, że możemy nie tylko pamiętać o tej strasznej przeszłości, która już minęła, a że możemy przywracać nazwiska tych ludzi (...) w naszych miastach, tam gdzie żyli i gdzie po nich nie pozostał żaden ślad - to projekt bardzo ludzki" - powiedziała Żemkowa.

Z Moskwy Anna Wróbel