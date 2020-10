Rosja: Blisko 11 tys. nowych zakażeń - najwięcej od 12 maja

W Rosji wykryto w ciągu minionej doby 10 888 zakażeń koronawirusem - poinformował w poniedziałek sztab rządowy. To najwyższy poziom od 12 maja br. Zmarło w ciągu ostatniej doby 117 osób. Ogólna liczba zakażeń wzrosła do 1 225 889, liczba zgonów - do 21 475.

W ciągu minionej doby wyleczonych zostało 3181 pacjentów, a ogółem od początku pandemii - 982 324 osoby.

Z powodu wciąż rosnącej liczby zachorowań niektóre regiony przywracają ograniczenia znane już z wiosny br. W Moskwie od poniedziałku osoby w wieku powyżej 65 lat oraz cierpiące na choroby chroniczne proszone są o przestrzeganie samoizolacji. Rozpoczęły się także przedłużone ferie szkolne.

Dziennik "Wiedomosti" podał, że merostwo Moskwy omawia różne możliwości zaostrzenia ograniczeń, w tym nawet powrót do systemu przepustek do poruszania się po mieście. Przepustki obowiązywały od połowy kwietnia do pierwszej dekady czerwca.

Problemem dla Moskwy i całej Rosji byłyby ewentualne ponowne ograniczenia dla biznesu. Ekonomiści oceniają, że gospodarka nie jest gotowa do kolejnych restrykcji.

Według sondażu przeprowadzonego przez rządzącą partię Jedna Rosja tylko około jednej piątej obywateli skłonnych jest poddać się szczepieniu na koronawirusa. W ankiecie, przeprowadzonej w połowie września br. z udziałem około 20 tys. osób, 73 proc. respondentów powiedziało, że nie jest gotowych się zaszczepić. W Rosji 11 sierpnia zarejestrowano szczepionkę o nazwie Sputnik-V, jednak w momencie rejestracji nie przeszła ona wszystkich wymaganych badań klinicznych.

Z Moskwy Anna Wróbel