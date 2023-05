Rosja: Brytyjski generał: walki w obwodzie biełgorodzkim upokarzające dla Rosji i korzystne dla Ukrainy

Walki na terenie obwodu biełgorodzkiego w Rosji są upokarzające dla tego kraju i korzystne z ukraińskiego punktu widzenia - ocenił w środę Rupert Jones, emerytowany generał brytyjskiej armii.

W rozmowie ze stacją Sky News Jones powiedział, że choć nadal istnieje "pewien stopień niejasności" co do przebiegu zdarzeń w regionie Biełgorodu, to stawiają one różnego typu wyzwania dla Rosji, Ukrainy i jej zachodnich sojuszników.

"Z rosyjskiego punktu widzenia wskazuje to na wewnętrzny problem z bezpieczeństwem; to jest dla nich upokarzające, atak na ich własnej ziemi. Z zachodniego punktu widzenia wywoła to pewne obawy o to, w jakim stopniu Ukraina wspierała to wtargnięcie. Kiedy dajemy broń, obawiamy się, że mogłaby być użyta w Rosji, więc pojawią się pewne obawy dyplomatyczne" - powiedział.

Z kolei, jak dodał, z ukraińskiego punktu widzenia wtargnięcie jest "atrakcyjne". "Jest to atrakcyjne, ponieważ powoduje dwie rzeczy. Odwraca uwagę od tego, co dzieje się lub nie dzieje się w Bachmucie... Zakładamy również, że Ukraińcy przygotowują się do swojej wielkiej ofensywy - będą chcieli odciągnąć uwagę Rosjan od miejsca, w którym może nastąpić atak" - wyjaśnił.

Rosja twierdzi, że w regionie Biełgorodu zostało zabitych ponad 70 bojowników, a resztki ich jednostek po dwóch dniach walk zostały wypchnięte z powrotem na terytorium Ukrainy. Rosja obwinia o to "ukraińskich bojowników", ale Kijów zapewnia, że nie ma z tym nic wspólnego i jest to powstanie rosyjskich partyzantów.