Rosja: Były dziennikarz Iwan Safronow już 100 dni w areszcie z powodu podejrzenia o zdradę

W środę mija 100 dni, odkąd Iwan Safronow, były dziennikarz m.in. rosyjskiego "Kommiersanta" i doradca szefa agencji Roskosmos, został aresztowany w związku z podejrzeniem o zdradę stanu.

Rosyjskie media w geście solidarności publikują informacje o sprawie Safronowa. Według niezależnego środowiska dziennikarskiego zarzuty wobec Safronowa, cenionego dziennikarza, są nieuzasadnione i związane z wykonywaną przez niego w przeszłości pracą reportera.

Dzienniki "Kommiersant" i "Wiedomosti", w których Safronow pracował, publikują jego artykuły. Również niezależna "Nowaja Gazieta" przypomniała sprawę Safronowa, umieszczając na stronie internetowej banner, przekierowujący do portalu z informacjami o toczącym się wobec niego śledztwie - freesafronov.ru.

Safronow, który jako dziennikarz zajmował się tematyką obronności i przemysłu zbrojeniowego, a w maju rozpoczął pracę w rosyjskiej agencji kosmicznej, został zatrzymany 7 lipca w Moskwie. Śledczy twierdzą, że w 2017 roku przekazał tajne informacje osobie związanej z czeskimi służbami specjalnymi.

Sam Safronow nie przyznaje się do winy i uważa, że powodem oskarżeń jest jego działalność dziennikarska. Choć od maja nie pracował już w mediach, to przez ponad 10 lat był cenionym autorem czołowych dzienników - "Kommiersanta" i "Wiedomosti", był także akredytowany jako reporter na Kremlu.

Safronow jest przetrzymywany w najsurowszym areszcie śledczym w Rosji - moskiewskim Lefortowie. Rosyjskie media - takie jak "Nowaja Gazieta" czy koledzy Safronowa z "Kommiersanta" - zwracają uwagę na to, że zarzuty wobec niego nie zostały dotąd poparte żadnymi dowodami, a on sam nigdy nie miał dostępu do tajemnic państwowych.

Adwokat byłego dziennikarza Iwan Pawłow powiedział w środę w wywiadzie dla Radia Kommiersant FM, że chociaż od momentu zatrzymania Safronowa 7 lipca minęło już 100 dni - ani on, ani jego obrońcy, nie mają jasności co do stawianych mu zarzutów. "Prowadzący śledztwo w dalszym ciągu nie wyjaśnili, na czym ma polegać istota oskarżenia" - oświadczył prawnik.

Za zdradę stanu grozi w Rosji kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Justyna Prus