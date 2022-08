Rosja: Były mer Jekaterynburga Jewgienij Rojzman zatrzymany pod zarzutem "dyskredytacji armii"

Rosyjski opozycjonista Jewgienij Rojzman, były mer Jekaterynburga, został zatrzymany w środę rano; oskarżono go o "dyskredytację armii", za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności - poinformowało Radio Swoboda.

Funkcjonariusze policji i Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) przeszukali mieszkanie Rojzmana, a także siedzibę jego fundacji i należące do opozycjonisty muzeum w Jekaterynburgu. Zatrzymanemu odebrano telefon i paszport zagraniczny, uprawniający do wyjazdu z kraju - czytamy na łamach portalu Radia Swoboda.

Jak powiadomił opozycyjny kanał na Telegramie Możem objasnit', od 24 lutego, czyli początku inwazji Kremla na Ukrainę, Rojzman w ostrym tonie krytykował rosyjską agresję na sąsiedni kraj. Radio Swoboda podkreśliło, że były mer był już trzykrotnie karany administracyjnie za wypowiedzi na temat wojny.

"Decyzja o (najeździe) na Ukrainę to zdrada (naszych) braci i własnego kraju" - oświadczył opozycjonista w pierwszym dniu konfliktu. W kolejnych miesiącach podkreślał, że inwazja jest "najbardziej podłą, haniebną i niesprawiedliwą wojną w historii Rosji", a osoby doszukujące się na Ukrainie rządów "nazistów" to "prawdziwi idioci". "Nie będę odżegnywał się od (tych) słów nawet na Sądzie Ostatecznym" - deklarował (https://t.me/mozhemobyasnit/13324).

Rojzman pełnił funkcję mera Jekaterynburga w latach 2013-18. Wcześniej, od 2003 do 2007 roku, był deputowanym do rosyjskiej Dumy Państwowej (niższej izby parlamentu), a pod koniec lat 90. zaangażował się w walkę z narkomanią jako jeden z założycieli fundacji Miasto bez Narkotyków.

