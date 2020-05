Rosja: Były przywódca Czuwaszji złożył pozew przeciw Putinowi z powodu swojej dymisji

Michaił Ignatiew, były przywódca republiki Czuwaszji - regionu Federacji Rosyjskiej nad środkową Wołgą - skierował pozew przeciwko prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi. W pozwie, złożonym w Sądzie Najwyższym, były urzędnik zaskarżył decyzję o swym odwołaniu.

O tym, że Ignatiew na drodze sądowej domaga się przywrócenia go na stanowisko, media w Rosji poinformowały we wtorek późnym wieczorem. Sąd Najwyższy przyjął pozew i wyznaczył posiedzenie na 30 czerwca.

Putin odwołał przywódcę Czuwaszji ze stanowiska podpisując pod koniec stycznia dekret o przedterminowym wygaśnięciu jego kompetencji. Dymisja nastąpiła "z powodu utraty zaufania" szefa państwa. Dzień wcześniej rządząca partia Jedna Rosja usunęła Ignatiewa ze swych szeregów za nieetyczne zachowanie.

W połowie stycznia rozgłos w republice wywołało wideo z incydentem, do którego doszło podczas przeglądu wyposażenia służb ratowniczych w republice. Ignatiew, który brał udział w tym spotkaniu, wręczał jednemu z funkcjonariuszy służb kluczyki do nowych wozów strażackich w taki sposób, że zmusił go do podskoczenia do góry. Później tłumaczył się, że podniósł kluczyki wysoko, aby wszyscy mogli je zobaczyć. Kilka dni wcześniej Ignatiew obraźliwie wypowiedział się o dziennikarzach krytykujących władze.

Przywódcą Czuwaszji Ignatiew był od sierpnia 2010 roku. Wcześniej przez osiem lat był ministrem rolnictwa w regionalnym rządzie.