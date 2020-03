Rosja: Cerkiew zaostrza wymogi sanitarne przy prowadzeniu nabożeństw

Rosyjska Cerkiew Prawosławna przyjęła we wtorek w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa nowe wymogi, dotyczące udzielania sakramentów i prowadzenia nabożeństw. Również inne reprezentowane w Rosji wspólnoty religijne reagują na epidemię.

Cerkiew zaleciła zabiegi sanitarne przy udzielaniu sakramentów, m.in. dezynfekowanie używanych naczyń, stosowanie jednorazowych kubeczków, zakładanie jednorazowych rękawiczek przy rozdawaniu prosfory i wyłącznie indywidualne zanurzanie w wodzie przy sakramencie chrztu. Celem wszystkich tych działań jest zminimalizowanie możliwości przekazywania wirusa.

Szkoły niedzielne i parafialne kółka oraz sekcje wstrzymały działalność. W świątyniach przeszklone szafki (kiwoty), w których znajdują się ikony, są regularnie przecierane płynami dezynfekującymi.

Również inne wyznania wprowadzają w związku z epidemią zmiany w trybie odwiedzania świątyń i organizacji modlitw. Buddyści nie zdecydowali się na zamknięcie świątyń, nakazując przy tym większą ostrożność duchownym, częstsze zabiegi sanitarne i częstsze stosowanie tradycyjnego okadzania pomieszczeń oczyszczającym dymem z ziół. Do codziennych modłów dodano specjalne modlitwy, które odmawia się, by odsunąć od siebie negatywne czynniki.

Wierni Kościoła ewangelickiego w Moskwie i w regionach Rosji będą mogli śledzić nabożeństwa w trybie online. "Zorganizujcie projekcję nabożeństw w małych domowych grupach, dodawajcie odwagi innym, uspokajajcie panikujących i módlcie się za chorych" - zaapelował bp Siergiej Rachowski. Poprosił także o wspominanie w modlitwach lekarzy i pracowników medycznych.

Jako jedni z pierwszych na zarządzenia wprowadzane przez władze zareagowali muzułmanie. Władze duchowne muzułmanów Rosji zaapelowały do wiernych o dezynfekowanie pomieszczeń w meczetach i domach modlitwy i zrezygnowanie z wyjazdów, w tym z pielgrzymek.

Liczbę odwiedzających ograniczą synagogi w Moskwie. Na razie działania przyjmowane w związku z koronawirusem nie wpływają na życie wyznawców judaizmu, mogą się oni modlić w niewielkich kilkunastoosobowych grupach - wyjaśnił Gerszon Kogan, rzecznik głównego rabina Rosji. Na początek kwietnia wypada święto Pesach, ale wówczas wierni zbierają się po modlitwie w synagodze w gronie rodzinnym i nie będą tłumnie odwiedzać synagog - dodał Kogan.

Nie brak przy tym głosów, że ryzykowne może być gromadzenie się wiernych w kolejkach do relikwii, tak jak stało się to w Petersburgu, gdzie od 10 marca setki ludzi przychodziło do soboru Kazańskiego, by pokłonić się przywiezionym z Jerozolimy relikwiom św. Jana Chrzciciela.

Z Moskwy Anna Wróbel