Rosja: Chodorkowski: nasi stronnicy wygrywają bez względu na przeszkody, jakie napotykają

Nasi stronnicy wygrywają bez względu na przeszkody, jakie napotykają - oznajmił założyciel opozycyjnego ruchu Otwarta Rosja (OR) Michaił Chodorkowski w oświadczeniu przesłanym we wtorek PAP. Przekazał on, że w niedawnych wyborach regionalnych ponad 60 kandydatów, wspieranych przez OR, zdobyło mandaty w 4 regionach Rosji.

"Pomimo zaciekłego sprzeciwu partii rządzącej oraz powszechnych doniesień o fałszowaniu i nieprawidłowościach w głosowaniu, 22 opozycyjnych kandydatów uzyskało mandaty w Niżnym Nowogrodzie, 14 - w Tatarstanie, 13 - w Iwanowie i 11 - we Włodzimierzu" - poinformował Chodorkowski.

"To dowód na to, że kiedy ludzie są gotowi stanąć do walki w pojedynkę, wygrywają bez względu na przeszkody, jakie napotykają. Gratuluję wszystkim odważnym ludziom i obiecuję wszelkie wsparcie prawne, wymagane w ich trudnej pracy. Wszyscy musimy przygotować się do nowej walki" - napisał ten zdeklarowany krytyk prezydenta Władimira Putina i jego polityki.

Podczas wyborów, przeprowadzonych 13 września w ustawowym wspólnym dniu głosowania, odbyło się w całej Rosji ponad 9 tys. głosowań różnego szczebla. W 18 podmiotach Federacji Rosyjskiej obywatele wybierali przywódców regionów. W dalszych dwóch szefów regionów wyłoniły miejscowe zgromadzenia ustawodawcze. W czterech regionach w okręgach jednomandatowych odbywały się wybory uzupełniające do Dumy Państwowej.

Mieszkańcy 11 regionów Federacji Rosyjskiej wybierali deputowanych regionalnych zgromadzeń ustawodawczych. W 22 podmiotach FR przebiegły wybory radnych miejskich. Odbyło się także wiele wyborów niższego szczebla - do organów samorządu dzielnic, okręgów miejskich, mniejszych miejscowości.

W dwóch miastach Syberii: Tomsku i Nowosybirsku, do regionalnych zgromadzeń ustawodawczych wejdą miejscowi koordynatorzy sztabów lidera antykremlowskiej opozycji Aleksieja Nawalnego.

We wszystkich 18 regionach, w których wybierano gubernatorów, wygrali kandydaci rządzącej partii Jedna Rosja. Wyniki te oceniane zostały jako sukces Kremla w głosowaniu postrzeganym jako test przed wyborami do parlamentu.

Wybory do Dumy Państwoweju, izby niższej parlamentu, czekają Rosję w 2021 roku.