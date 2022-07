Rosja ciągnie na dno Kazachstan. W centrum uwagi rurociąg

Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie Rosjanie utrudniają transport kazachskiej ropy na rynki Unii Europejskiej. Każdy miesiąc przynosi sensacyjne czy kuriozalne informacje dotyczące funkcjonowania Konsorcjum Rurociągu Kaspijskiego. Ciągłe perturbacje z rurociągiem mogą zachwiać stabilnością gospodarczą i polityczną Kazachstanu. O rozwiązania alternatywne nie będzie łatwo.

Rosja wykorzystuje do politycznych celów rurociąg CPC - Caspian Pipeline Consortium - umożliwiający eksport kazachskiej ropy.

Doświadczenia ostatnich kilku miesięcy pozwalają przypuszczać, że nawet jeżeli konsorcjum przezwycięży aktualne przeszkody, to zapewne w najbliższych miesiącach spotkają je kolejne “niespodzianki” i "awarie".

Wydobycie i eksport surowców to filar bezpieczeństwa ekonomicznego i narodowego Kazachstanu. Z tej branży pochodzi blisko 44 proc. wpływów do budżetu.

W marcu światowe media obiegła informacja dotycząca awarii systemu Konsorcjum Rurociągu Kaspijskiego (Caspian Pipeline Consortium (CPC/ KTK). Oficjalnym jej powodem był silny sztorm na Morzu Czarnym.

Głównymi udziałowcami konsorcjum są Rosja (24 proc.), kazachska spółka JSC NC "KazMunayGas" (19 proc.) oraz Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15 proc.). Konsorcjum stworzono do budowy i eksploatacji rurociągu o długości ponad 1,5 tys. km, który przesyła ropę głównie z rozległych złóż zachodniego Kazachstanu, a także z Rosji do terminalu morskiego we wsi Jużnaja Ozerejewka (Noworosyjsk w Rosji). Tam następnie ładuje się ją na tankowce.

Rosja bierze na celownik kaspijski rurociąg

Na przełomie kwietnia i maja z inicjatywy wicepremier Rosji Wiktorii Abramczenko Rosprirodnadzor przeprowadził kontrolę w obiektach CPC w Noworosyjsku. Wynikało z niej, że dostrzeżono tam aż 100 naruszeń. Podczas przeszukiwań wokół obiektów konsorcjum na obszarze wodnym portu Noworosyjsk znaleziono ponad 50 przedmiotów, które mogły być urządzeniami wybuchowymi z okresu II wojny światowej. W związku z czym w okresie od 15 do 25 czerwca Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych Federacji Rosyjskiej miało prowadzić prace nad dodatkowymi poszukiwaniami i usuwaniem podwodnych potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów w tamtejszym morskim terminalu naftowym.

W urodziny pierwszego prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa – 6 lipca, konsorcjum poinformowało o kolejnych problemach. Tym razem decyzją Nadmorskiego Sądu Rejonowego w Noworosyjsku podmiot ma zawiesić działanie terminalu morskiego na 30 dni w celu wyeliminowania naruszeń stwierdzonych przez Rostransnadzor. Audyt miał ujawnić kilka naruszeń w dokumentacji dotyczącej reakcji na wycieki ropy. Wyciek miał mieć miejsce we wrześniu 2021 r. W kwietniu br. sąd nakazał spółce zapłacić 5,3 mld rubli tytułem odszkodowania za szkody środowiskowe.

Problemy z eksportem kazachskiej ropy cieszą Rosję

Dziennikarze, w tym także Rosjanin Gieorgij Bowt, zauważają, że za decyzją sądu rosyjskiego stały nie tylko przyczyny środowiskowe, ale także czynnik polityczny. Rosyjskie media z zadowoleniem przyjęły opublikowany przez portal Bloomberga komentarz Juliana Lee, specjalisty ds. rynku ropy. Jego zdaniem ewentualne zawieszenie działalności konsorcjum oznacza wycofanie z rynku prawie 1,5 miliona baryłek dziennie. Prawie dwie trzecie ropy przechodzącej przez konsorcjum trafia do Europy.

Ewentualne zawieszenie aktywności konsorcjum na miesiąc miałoby niewielki wpływ na eksport rosyjskiej ropy, która stanowi zaledwie ok. 10 proc. wolumenu CPC i może być kierowana na alternatywne rynki zbytu. Większy cios odczuje Kazachstan, którego eksport węglowodorów jest uzależniony od rurociągu prawie w 80 proc. W świetle przedstawionych przez eksperta danych terminal w Noworosyjsku ma kluczowe znaczenie dla eksportu kazachskiej ropy.

Kazachstan szuka nowych tras eksportu węglowodorów

Wydaje się, że w interesie UE powinno być aktywne wspieranie dążeń Kazachstanu do dywersyfikacji szlaków transportowych, którymi kazachska ropa mogłaby być transportowana do Europy. O to apelował sam prezydent Kazachstanu – Kasym Żomart Tokajew podczas lipcowej rozmowy telefonicznej z Przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Tokajew podkreślił gotowość Kazachstanu do wykorzystania swojego potencjału węglowodorowego do stabilizacji sytuacji na rynkach światowych i europejskich.

Interesująca wydaje się ocena perspektyw dywersyfikacji eksportu ropy z Kazachstanu przedstawiona na łamach portalu agencji KazTAG, przez tamtejszego ekonomistę Ałmasa Czukina. Według niego z powodu zatrzymania przez Rosję tranzytu ropy przez CPC, Kazachstan i eksporterzy mogą stracić nawet 500 mln dolarów. Ekonomista zauważa, że ze względów technicznych nie da się tak po prostu nagle zatrzymać wydobycia surowca. Jego ponowne wznowienie byłoby bardzo trudne. Sugeruje zatem, aby zwiększyć jego eksport do krajów ościennych, takich jak Chiny, Uzbekistan, Kirgistan.

Szansą zdjęcie sankcji na Iran

Czukin uważa także, że niezbędne jest wzmocnienie zdolności portów kazachskich na Morzu Kaspijskim (Aktau, Kuryk i CatRo) celem zwiększenia transportu surowca do Baku. Uważa, że Kazachstan powinien poprosić USA o zgodę w formie wyjątku od sankcji na budowę rurociągu Kazachstan-Turkmenistan-Iran do Zatoki Perskiej lub drogą lądową przez Iran do Turcji do Morza Śródziemnego. W jego ocenie za dwa, trzy lata pojawią się trzy nowe trasy na wschód, południowy zachód i południe. Wierzy, że z Iranu zostaną zdjęte sankcje, a Kazachstan uruchomi połączenie kolejowe do Zatoki Perskiej.

Media światowe pisząc o problemach konsorcjum, pomijają jego rolę w gospodarce Kazachstanu. Tymczasem warto mieć na względzie także pesymistyczne scenariusze rozwoju dalszych wydarzeń. Ewentualne znaczące, wielomiesięczne ograniczenie przepływów surowca przez rurociąg będzie oznaczać mniejsze wpływy do kazachskiego budżetu.

Jak wynika z opublikowanego w styczniu 2022 r. przez administrację amerykańską opracowania, wydobycie surowców ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego i narodowego Kazachstanu, gdyż z branży tej pochodzi blisko 44 proc. wpływów do budżetu państwa. Mając na względzie przytoczone dane, nie należy wykluczyć, że przedłużająca się ingerencja władz rosyjskich dotycząca funkcjonowania rurociągu może więc docelowo spowodować wybuch niezadowolenia społecznego w Kazachstanie.

