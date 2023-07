Rosja coraz mniej znaczy dla Niemiec

Wojna na Ukrainie i sankcje spowodowały, że dla wielu krajów Rosja przestała być interesującym partnerem biznesowym. Nie inaczej jest w przypadku Niemiec.

Niemiecki import z Rosji zmalał w maju 2023 r. o 17,3 proc. w porównaniu z kwietniem. Spadek importu rok do roku wyniósł aż 92,6 proc.

- W maju obecnego roku Niemcy zmniejszyły eksport do Rosji o 7,4 proc. w porównaniu z kwietniem - do 700 mln euro - wynika z raportu Federalnego Urzędu Statystycznego Niemiec. Import z Rosji spadł w maju o 17,3 proc. do zaledwie 300 mln euro.

Majowy eksport do Rosji był o 34,4 proc. niższy niż rok wcześniej.

W okresie styczeń-maj wielkość niemieckiego eksportu do Rosji spadła o 42,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, importu - o 88,4 proc.

Całkowity wolumen niemieckiego eksportu, skorygowany o czynniki kalendarzowe i sezonowe, zmalał w maju o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem - do 130,5 mld euro. Wolumen importu wzrósł o 1,7 proc. do 116,1 mld euro.

Analitycy prognozowali wzrost eksportu o 0,3 proc. oraz importu o 3,1 proc.

Eksport niemieckich towarów do krajów Unii Europejskiej spadł w maju o 1,5 proc. w porównaniu z kwietniem, podczas gdy dostawy do krajów spoza UE wzrosły o 1,5 proc. Eksport do Chin wzrósł o 1,6 proc., do Wielkiej Brytanii o 5,6 proc., natomiast do USA spadł o 3,6 proc.

Nadwyżka w handlu zagranicznym Niemiec wyniosła w maju 14,4 mld euro (wobec 16,5 mld euro w kwietniu). To najniższy wynik od grudnia 2022 roku.