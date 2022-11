Rosja: Członkowie rodzin zmobilizowanych przyjechali na granicę z Ukrainą, chcą pomóc wycofującym się żołnierzom

Ponad 20 członków rodzin zmobilizowanych żołnierzy przyjechało na granicę z Ukrainą, domagają się od dowództwa udzielenia pomocy żołnierzom, którzy wycofują się z Ukrainy – poinformował rosyjski niezależny portal Wiorstka.

Rodziny zmobilizowanych z trzech obwodów - woroneskiego, kurskiego i biełgorodzkiego przyjechali do jednostki wojskowej w przygranicznym mieście Wałujki. Twierdzą, że ich bliscy idą ze wsi Krasnoriczenske w obwodzie ługańskim w kierunku Wałujek i żądają, aby dowódcy pomogli im wrócić na terytorium Rosji. Do pokonania mają 149 kilometrów.

Jak powiedział korespondentowi Wiorstki jeden z obecnych, zmobilizowani dostali się pod ostrzał artyleryjski w pobliżu wsi Makiejewka. Niosą ze sobą kilku rannych. Według rozmówcy z czterech brygad ocalało 159 żołnierzy. Wszyscy formalnie są przypisani do "nieistniejącej" jednostki nr 11097.

"Jestem gotowa rozerwać ich na strzępy - mówi rozmówczyni portalu Wiorstka, żona jednego ze zmobilizowanych. - Muszą coś zrobić, muszą podjąć jakąś decyzję, muszą ich stamtąd wyciągnąć. Żądamy żeby ich stamtąd zabrano, bo jest wielu rannych".

Jedna z bliskich powiedziała, że jeśli żołnierze nie otrzymają wsparcia, wówczas sama pójdzie na pierwszą linię frontu, by ratować żołnierzy.

Putin wydał 21 września br. dekret o mobilizacji na wojnę z Ukrainą, zgodnie z którym pod broń miało zostać powołanych około 300 tys. rezerwistów. Obecnie władze rosyjskie twierdzą, że mobilizacja już się zakończyła, jednak nie towarzyszy temu oficjalny dekret o jej zakończeniu. Padają też sprzeczne dane o liczbie zmobilizowanych, którzy już trafili na front. Putin powiedział 4 listopada, że jest ich 49 tysięcy. Minister obrony Siergiej Szojgu podał wcześniej liczbę 87 tysięcy.

W ramach mobilizacji przy wzywaniu do odbycia służby wojskowej dochodzi do coraz bardziej kuriozalnych przypadków; wezwania do wojska otrzymują osoby, które zaginęły na wojnie oraz przeciwnicy lokalnych polityków. Wezwanie na front otrzymują osoby niepełnosprawne lub będące w wieku uniemożliwiającym jakąkolwiek służbę. Powołania są także doręczane na adresy nieżyjących już osób.