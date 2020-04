Rosja: Cztery przypadki zakażenia koronawirusem w Rosatomie

Rosyjska państwowa agencja atomowa Rosatom poinformowała w środę, że jej czterech pracowników, w tym jeden na Węgrzech, zostało zakażonych koronawirusem.

Wcześniej w środę specjalny sztab powołany przez rosyjskie władze poinformował, że w kraju odnotowano 440 nowych zakażeń koronawirusem i że łączna liczba chorych wzrosła do 2777. W ciągu ostatniej doby zmarło siedmiu pacjentów, co podniosło do 24 liczbę ofiar śmiertelnych Covid-19.

Nowe zachorowania odnotowano w 35 regionach Rosji, najwięcej - tak jak w poprzednich dniach - w Moskwie. Na stolicę Rosji przypadło 267 zachorowań, a więc ponad połowa spośród nowych przypadków.

Ze statystyki wynika, że nowych zachorowań w ciągu doby było w Moskwie, jak i w całej Rosji, nieco mniej niż 31 marca. Wówczas w kraju wykryto 500 nowych zakażeń, z czego 387 w Moskwie.