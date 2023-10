Rosja: Czwarty adwokat Nawalnego opuścił kraj po aresztowaniu trzech obrońców opozycjonisty

Po aresztowaniu trzech rosyjskich prawników, którzy w różnych okresach bronili Aleksieja Nawalnego, z Rosji wyjechał czwarty obrońca opozycjonisty, Aleksandr Fiedułow - podało we wtorek Radio Swoboda, powołując się na oświadczenie Fiedułowa w mediach społecznościowych.

"Aresztowanie kolegów, którzy bronili Nawalnego, bardzo mocno wpłynęło na pracę obrońców będących na wolności. (...) Wywołało to konieczność wyjazdu z Rosji" - napisał Fiedułow. Wcześniej adwokat nie pojawił się na posiedzeniu sądu, na którym w poniedziałek miał reprezentować opozycjonistę. Rozprawa dotyczyła pozwu, który przeciwko Nawalnemu złożyły służby więzienne - domagają się one od niego pokrycia kosztów wcześniejszych spraw sądowych.

Nawalny uczestniczył w rozprawie przez łącze wideo. W sądzie powiedział, że będzie miał adwokata tylko wtedy, gdy ktoś zgłosi się, by go bronić. "Sądząc jednak z tego, że tych adwokatów aresztują na prawo i lewo, myślę, że nikt do mnie nie przyjdzie" - dodał.

Poza Rosją przebywa prawniczka Olga Michajłowa, która przez długi czas współpracowała z Nawalnym. Drugi stały adwokat opozycjonisty, Wadim Kobziew, został aresztowany, tak jak dwaj inni prawnicy: Igor Siergunin i Aleksiej Lipcer, którzy w różnych okresach - choć nie obecnie - bronili uwięzionego polityka.

Trzej adwokaci są podejrzani o udział w "organizacji ekstremistycznej". Śledczy twierdzą, że prawnicy "wykorzystując dostęp do instytucji penitencjarnej, zapewniali regularny obieg informacji między szefami i uczestnikami organizacji ekstremistycznej i Nawalnym, który tym samym nadal pełnił funkcję lidera grupy ekstremistycznej". Za ekstremistyczne władze Rosji uważają organizacje, w których działał Nawalny i jego zwolennicy.

Opozycjonista odbywa karę łącznie 19 lat więzienia, którą orzekły wobec niego sądy za rzekome przestępstwa. Zwolennicy Nawalnego uważają, że celem represji wobec adwokatów jest próba całkowitego odizolowania opozycjonisty od kontaktów zewnętrznych.

Po aresztowaniu trzech prawników rosyjscy adwokaci opublikowali list otwarty, w którym wezwali swych kolegów do strajku ostrzegawczego w dniach 25-27 października.