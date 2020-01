Rosja: Deputowany o wywiadzie Kaczyńskiego: polscy politycy chcą oczernić ZSRR

Rosyjski deputowany Leonid Słucki, szef komisji spraw zagranicznych Dumy Państwowej (niższej izby parlamentu), oznajmił w sobotę, komentując wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla gazety "Bild", że "polscy politycy próbują oczernić rolę ZSRR" w II wojnie światowej.

"Polscy politycy próbują teraz uzyskać dywidendy z własnych herezji historycznych. Lider polskiej partii rządzącej Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński oświadczył, że Rosja jakoby na równi z Niemcami powinna wypłacić Polsce odszkodowanie" - oświadczył Słucki, którego wypowiedź przekazała agencja TASS. Dodał: "Proście o odszkodowanie od wandali i tych, którzy bezczeszczą groby czerwonoarmistów".

Komentując wywiad dla niemieckiego "Bilda", opublikowany w sobotę, rosyjski parlamentarzysta oświadczył, że wypowiedzi Kaczyńskiego wpisują się "w trend falsyfikacji historii II wojny światowej". Oznajmił, że chodzi o "absolutnie bluźniercze i niekompetentne postawienie kwestii", i zarzucił polskim politykom, że "starają się oczernić rolę ZSRR w zwycięstwie nad faszyzmem i czyn żołnierza radzieckiego".

Jest to "antyrosyjska agonia, konwulsje z bezsilności" - powiedział Słucki, który reprezentuje nacjonalistyczno-populistyczną Liberalno-Demokratyczną Partię Rosji (LDPR) dowodzoną przez Władimira Żyrinowskiego.

Słucki oznajmił ponadto, że Związek Radziecki "uratował Polaków przed zniszczeniem", a także "pomógł w odbudowaniu zrujnowanej gospodarki Polski" po II wojnie.

Jarosław Kaczyński powiedział dziennikowi "Bild", że prezydent Rosji Władimir Putin "próbuje kierować uwagę ludzi na nas, Polaków, by zamazać uwikłanie swojego własnego kraju w wybuch II wojny światowej oraz konsekwencje tego faktu". Wyraził jednak przekonanie, że "świat zna prawdę": "To Związek Sowiecki pod wodzą Stalina napadł na Polskę 17 września 1939 roku. To radzieccy żołnierze i oprawcy z NKWD wymordowali w 1940 roku tysiące polskich oficerów w Katyniu i innych miejscach".

Zapowiedział, że Warszawa nie pogodzi się z tym, że nie otrzymała reparacji za zniszczenia wojenne. Pytany, czy nie należałoby skierować roszczeń również do Kremla, odparł, że Rosji i Niemiec nie można porównywać. "W Berlinie zasiada demokratycznie wybrany rząd i obowiązują prawo oraz moralność. O Rosji natomiast nie da się tego powiedzieć" - wskazał. Przyznał, że "także Rosja powinna zapłacić", ale dodał, że nie sądzi, "by nasze pokolenie jeszcze tego dożyło, by Rosja przyznała się do swojej odpowiedzialności". "Jedno jest pewne: nasze żądania się nie przedawniają" - zaznaczył.

Z Moskwy Anna Wróbel