Rosja: Deputowany: USA nie mogą już narzucać standardów wyborczych

Zamieszki w Waszyngtonie rzucają cień na proces przekazania władzy w Stanach Zjednoczonych, które tracą prawo do "narzucania innym krajom standardów wyborczych" - ocenił w czwartek Leonid Słucki, szef komisji spraw zagranicznych niższej izby parlamentu Rosji.

Przewodniczący komisji Dumy Państwowej powiedział, że wydarzenia te świadczą o rozdźwięku w społeczeństwie amerykańskim. Zamieszki na Kapitolu "bez wątpienia rzucają cień na cały proces demokratycznego przekazania władzy" - dodał.

"Teraz już Stany Zjednoczone z pewnością nie będą mogły narzucać innym krajom standardów wyborczych i pretendować do miana światowego +kaganka demokracji+" - powiedział Słucki. Deputowany ten reprezentuje populistyczno-nacjonalistyczną Liberalno-Demokratyczną Partię Rosji (LDPR), kierowaną przez Władimira Żyrinowskiego.

Konstantin Kosaczow, który przewodniczy komisji spraw zagranicznych w Radzie Federacji, wyższej izbie rosyjskiego parlamentu, oznajmił ze swej strony, że "amerykańska demokracja zaczęła kuleć na obie nogi".

Zdaniem parlamentarzysty, który należy do rządzącej Jednej Rosji, "demokracja amerykańska straciła prawo do wyznaczania kursu, a tym bardziej - do narzucania go innym". Kosaczow skrytykował także ustępującego prezydenta Donalda Trumpa, którego oskarżył o "samouwielbienie, ekscentryzm i awanturniczość".

W komentarzu zamieszczonym na Facebooku Kosaczow napisał, że "istnieje kilka warstw przyczyn wydarzeń w Waszyngtonie". Wskazał na argumenty zwolenników Trumpa dotyczące procesu liczenia głosów. "Święto demokracji zakończyło się" - oznajmił Kosaczow. Dodał następnie: "jest to faktycznie dno" i zapewnił, że taką ocenę wygłasza "bez cienia satysfakcji".

Zamieszki w Waszyngtonie zajmują w czwartek wiele miejsca w państwowej telewizji informacyjnej Rossija 24, która akcentuje ich gwałtowny przebieg. Telewizja podkreśla ponadto, że główne serwisy internetowe, jak Facebook i Twitter zablokowały wypowiedzi Donalda Trumpa. W ostatnich miesiącach władze Rosji oskarżają oba te serwisy o cenzurę z powodu ograniczeń wobec niektórych mediów rosyjskich.

