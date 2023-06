Rosja: Do 30 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych podrabianego cydru; producent aresztowany

Co najmniej 30 osób zmarło, a kilkadziesiąt przebywa w szpitalach na skutek zatrucia podrabianym napojem alkoholowym, do którego doszło w kilku regionach Federacji Rosyjskiej; jego producent został we wtorek aresztowany na dwa miesiące - podał portal Radia Swoboda.

Wszystkie ofiary spożywały niskoalkoholowy napój marki Mister Cydr, produkowany w obwodzie samarskim przez 32-letniego Anara Gusejnowa. Jak pprzekazuje Radio Swoboda, mężczyzna był już wcześniej karany za przestępstwo związane z obrotem alkoholem bez odpowiednich zezwoleń.

Najwięcej ofiar zanotowano w położonym w europejskiej części Rosji obwodzie ulianowskim, lecz ofiary zatrutego alkoholu odnotowano też w obwodach samarskim i penzeńskim oraz w Republice Udmurcji. Skonfiskowano ponad 23 tys. litrów trującego napoju. Wykryto w nim alkohol metylowy, oraz maślan etylu - substancję o woni ananasa, służącą do wytwarzania olejków zapachowych.

W Rosji często dochodzi do zgonów i zatruć spowodowanych piciem skażonego alkoholu. W ostatnich latach głośno było o fali zgonów w Irkucku na Syberii, gdy pod koniec 2016 roku w ciągu kilku dni na skutek picia płynu do kąpieli, produkowanego na bazie głogu, zmarło ponad 70 osób.