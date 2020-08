Rosja: Dobowy przyrost zakażeń koronawirusem utrzymuje się poniżej 5 tysięcy

4785 przypadków zakażenia koronawirusem wykryto w Rosji w ciągu minionej doby - poinformował w czwartek sztab ds. walki z pandemią. Zmarło 110 osób. Tym samym bilans zakażeń wzrósł do 942 106, a przypadków śmiertelnych Covid-19 - do 16 099.

Nowe infekcje wciąż wykrywane są w całej Rosji. Dobowy przyrost zakażeń w kraju powoli spada - czwartek jest piątym z rzędu dniem, gdy wskaźnik ten nie przekracza 5 tysięcy.

Sztab rządowy podkreśla, że rośnie liczba ozdrowieńców. W ciągu minionej doby wpisano ze szpitali 6090 osób i bilans wyleczonych wzrósł do 755 513 osób. Oznacza to, że 80,2 proc. zakażeń koronawirusem w Rosji to przypadki, które udało się wyleczyć.

W ciągu ostatniej doby przeprowadzono w Rosji 291 tys. testów na obecność koronawirusa. Pod obserwacją medyczną wciąż pozostaje 224 167 osób.

Z Moskwy Anna Wróbel