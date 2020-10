Rosja: Dobowy przyrost zakażeń koronawirusem znów rekordowo wysoki

W Rosji wykryto w ciągu minionej doby 13 868 zakażeń koronawirusem; zmarły 244 osoby - podał we wtorek sztab rządowy. Zarówno wskaźnik nowych zachorowań, jak i liczba przypadków śmiertelnych w ciągu jednej doby są najwyższe od początku pandemii.

Trzeci dzień z rzędu dobowy przyrost zakażeń przekracza w Rosji 13 tysięcy. W poniedziałek sztab informował o 13 592 nowych zakażeniach, a dzień wcześniej - o 13 634. Wiosną, w okresie największego nasilenia epidemii najwyższy dobowy przyrost zachorowań, który odnotowano 11 maja, wynosił w tym kraju 11 656.

Ogólna liczba zakażeń wynosi teraz 1 326 178, a liczba zgonów - 22 966.

Przyrost zachorowań nie jest powodem, by nakładać teraz ograniczenia na gospodarkę - powiedziała we wtorek naczelna lekarz sanitarna Rosji Anna Popowa. "Chociaż widzimy rosnące cyfry, nie mówimy dziś w Federacji Rosyjskiej o blokowaniu gospodarki i wstrzymaniu pracy jakichś zakładów, sektorów gospodarki, bo obecnie nie widzimy, by miało to sens" - oświadczyła Popowa.

Podkreśliła, że w Rosji przeprowadzanych jest co najmniej 155 testów na 100 tysięcy osób w ciągu jednej doby, co jest wysokim wskaźnikiem. Średnio w Rosji w ciągu jednej doby zakażeniu ulega 8 osób na 100 tysięcy mieszkańców i jest to niemal siedem razy mniej niż np. w Izraelu - zauważyła Popowa.

Wyraziła przekonanie, że jeśli przestrzega się działań profilaktycznych, to ryzyko zarażenia "będzie minimalne". Popowa zapewniła także, że wciąż bezpieczne jest prowadzenie nauki w szkołach w normalnym trybie, gdy dzieci przychodzą na lekcje. Szkoły pracują w ten sposób niemal we wszystkich regionach Rosji.

Z Moskwy Anna Wróbel