Rosja: Dowódca korpusu ochotniczego: nam i Prigożynowi przyświeca w tej chwili ten sam cel

Wezwałem wszystkich naszych zwolenników do aktywnego zaangażowania się, bo jeśli nasze działania pomogą w jakiś sposób Jewgienijowi Prigożynowi w misji zniszczenia reżimu Władimira Putina, to świetnie - powiedział w sobotę Denis Nikitin (Kapustin), dowódca Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego walczącego przeciwko Kremlowi na Ukrainie i w Rosji. W tej chwili przyświeca nam ten sam cel - dodał Nikitin.

"Jedyną szansą na unicestwienie reżimu prezydenta Rosji Władimira Putina jest zrobienie tego siłowo. Prigożyn doskonale to rozumie i robi obecnie właśnie to" - oświadczył dowódca Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego (tinyurl.com/yj4hs63a).

"Mamy w Rosji znaczące poparcie; wezwałem wszystkich naszych zwolenników do aktywnego zaangażowania się, do obywatelskiego nieposłuszeństwa: do palenia samochodów urzędników ministerstwa spraw wewnętrznych, do niszczenia ich posiadłości" - poinformował. "Jeśli nasze działania pomogą w jakiś sposób Prigożynowi w misji zniszczenia reżimu Putina, to świetnie. W tej chwili przyświeca nam ten sam cel" - dodał Nikitin.

Lider formacji sprzeciwiającej się reżimowi Putina powiedział też, że "korzystając z tej sytuacji Ukraińcy ruszyli do ofensywy i już zajęli pewne okupowane przez Rosjan tereny bez walki".

Rosyjski Korpus Ochotniczy i Legion Wolność Rosji oświadczyły 22 maja, że przekroczyły granicę i "wyzwalają" spod panowania władz w Moskwie rosyjskie miejscowości graniczące z Ukrainą. Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) powiadomił, że grupy te "prowadzą operację w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim", co jest "konsekwencją agresywnej polityki reżimu Putina i inwazji wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy".

Formacje podały, że w ich szeregach walczą obywatele Rosji, którzy w wojnie na Ukrainie opowiedzieli się po stronie Kijowa.