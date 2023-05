Rosja: Duma wyraziła zgodę na odbieranie paszportów powołanym do wojska

Duma Państwowa, niższa izba parlamentu Rosji, przyjęła poprawki, które przewidują odbieranie paszportów osobom powołanym do wojska lub do służby zastępczej – powiadomił niezależny portal Meduza.

Jak podaje portal, Duma w trzecim czytaniu znowelizowała ustawę regulującą tryb wjeżdżania do Rosji i opuszczania kraju.

Przyjęte poprawki przewidują m.in., że osoby, które zostaną powołane do wojska lub do służby zastępczej, będą zobowiązane do zdeponowania w ciągu pięciu dni paszportu w odpowiednim urzędzie państwowym. Odebrać dokument można będzie po zakończeniu służby.

Jak wyjaśnia Meduza, jeśli obywatel, którego prawo do wyjazdu z kraju zostało ograniczone, nie zdeponuje paszportu bez uzasadnionej przyczyny, dokument zostanie unieważniony.

Portal, powołując się na organizację Adwokaci Wojenni, podaje, że jeśli poprawki zostaną ostatecznie przyjęte, po akceptacji wyższej izby parlamentu i podpisie prezydenta, wejdą one w życie po 180 dniach od oficjalnej publikacji. Dlatego też, zdaniem prawników, nowe przepisy prawdopodobnie nie będą dotyczyć jesiennej kampanii poboru do wojska.