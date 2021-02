Rosja: Działacze zaprzeczają, by Nawalny był w łagrze w obwodzie moskiewskim

Działacz komisji społecznej monitorującej więzienia w obwodzie moskiewskim Aleksandr Malcew zaprzeczył, by opozycjonista Aleksiej Nawalny trafił do kolonii karnej w Kołomnie, miejscowości w tym regonie. Wcześniej w piątek taką informację podał portal Life.ru.

"Sprawdziliśmy informację o przywiezieniu Nawalnego do kolonii karnej nr 6 (w Kołomnie) i nie potwierdziła się ona. Co więcej, w zarządzie Federalnej Służby Więziennej (FSIN) w obwodzie moskiewskim powiedziano nam, że Nawalny w ogóle nie trafi do naszego regionu" - powiedział Malcew.

Szef Federalnej Służby Więziennej Aleksandr Kałasznikow potwierdził przed doniesieniami Life.ru, że Nawalny został wysłany z aresztu w Moskwie do kolonii karnej. Dyrektor FSIN nie podał jednak, w jakiej miejscowości Nawalny ma odbyć wyrok pozbawienia wolności. Kałasznikow oświadczył, że gwarantuje, iż życiu i zdrowiu opozycjonisty nic nie zagraża.

Moskiewski Sąd Miejski odrzucił 20 lutego apelację złożoną przez obrońców Nawalnego od decyzji sądu niższej instancji o "odwieszeniu" kary więzienia z 2014 roku za rzekome malwersacje finansowe. Nawalny powinien spędzić w kolonii karnej około 2,5 roku.