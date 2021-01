Rosja: Ekspert: protesty w obronie Nawalnego mogą się przeciągnąć

Prawdopodobieństwo, że protesty w Rosji w obronie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego nie ograniczą się do sobotnich akcji, a będą trwały dłużej, jest wysokie - powiedział PAP politolog Andriej Kolesnikow. Jego zdaniem władze same przyczyniły się do zaostrzenia sytuacji.

Przed demonstracjami, które zwolennicy polityka zwołali po jego aresztowaniu 17 stycznia, obserwatorzy w Moskwie wątpili, by Rosjanie masowo wzięli w nich udział. Eksperci oceniali, że w społeczeństwie niski jest potencjał protestu. Liczyli się raczej z tym, że sytuacja wokół Nawalnego będzie miała wpływ na nastroje polityczne w dłuższej perspektywie.

Jednak w sobotę "geografia protestów bardzo znacząco się rozszerzyła, jak i liczba protestujących w różnych miastach" - powiedział PAP Kolesnikow. Według szacunków podawanych przez niezależne media, nigdy wcześniej poza Moskwą i Petersburgiem akcje zwoływane przez zwolenników Nawalnego nie gromadziły tylu uczestników.

Współpracownicy polityka poinformowali, że protesty odbyły się w sobotę w wielu mniejszych miastach Rosji, m.in. w Iżewsku, Tambowie, Penzie, Astrachaniu, Saratowie, Briańsku, Samarze, Lipiecku. Demonstracje odbyły się w pierwszej połowie dnia w miastach Dalekiego Wschodu i Syberii; wciąż trwają w Moskwie i Petersburgu.

Zdaniem Kolesnikowa akcje w obronie Nawalnego mogą przeciągnąć się tak, jak było to w Moskwie w 2019 roku przed wyborami lokalnymi i w 2020 roku w Chabarowsku, gdzie przez wiele miesięcy mieszkańcy protestowali w obronie aresztowanego gubernatora regionu.

Ekspert ocenił, że istnieje pewne podobieństwo z sytuacją na Białorusi, jeśli chodzi o "wysoki stopień kultury politycznej i solidarności protestujących", ale także jeśli idzie o gotowość władz do podjęcia ostrych działań.

"Władze same zaostrzyły sytuację i dlatego zaczęła być ona ostro konfliktowa wcześniej, niż to było możliwe przed wyborami parlamentarnymi" - uważa Kolesnikow.

W Rosji w 2021 roku odbędą się wybory do niższej izby Rosji, Dumy Państwowej. Nie brak głosów, że sytuacja wokół Nawalnego przyczyni się do osłabienia poparcia dla rządzącej partii Jedna Rosja.

Z Moskwy Anna Wróbel