Rosja: Fabryka w Petersburgu wciąż płonie, ogień objął sąsiedni budynek, są ofiary

W Petersburgu od około siedmiu godzin trwa w poniedziałek pożar fabryki Newska Manufaktura. Ogień objął sąsiedni budynek, w którym mieści się hostel, jego lokatorów ewakuowano. Do gaszenia pożaru włączyło się wojsko.

Hostel, w którym rozpoczął się pożar służy jako hotel robotniczy; lokatorzy to imigranci pracujący w Rosji. Około dwustu mieszkających tam osób zdołało opuścić budynek - podał portal Fontanka.ru.

Gaszenie pożaru w XIX-wiecznym czterokondygnacyjnym budynku Newskiej Manufaktury wciąż trwa. W fabryce zawalił się dach i stropy, we wnętrzu płonie otwarty ogień, który objął powierzchnię ponad 10 tys. metrów kwadratowych. Z wypalonych okien wychodzą płomienie ognia. Nad zabudowaniami z czerwonej cegły unoszą się wysokie słupy szarego gęstego dymu. Ucierpiały nawet drzewa rosnące dalej od centrum pożaru.

Przechodnie obserwują pożar z drugiego brzegu rzeki. Mieszkańcy okolicznych rejonów informują o dość daleko rozprzestrzeniającym się zapachu spalenizny, wyczuwalnym nawet na stacji metra.

Do akcji gaśniczej zaangażowane zostały śmigłowce wojskowe, co zdarza się tylko w przypadkach skrajnych, gdy nie udaje się opanować pożaru siłami Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (MCzS). Do tej pory śmigłowce MCzS zrzuciły podczas akcji gaśniczej ponad 30 ton wody. Teraz z dwóch lotnisk wojskowych pod Petersburgiem kierowane są do gaszenia pożaru śmigłowce Mi-8 sił zbrojnych Rosji. Decyzję o zaangażowaniu armii podjął osobiście minister obrony Siergiej Szojgu.

Napływają sprzeczne doniesienia o ofiarach: media poinformowały o śmierci dwóch strażaków, ale MCzS zaprzeczyło tym doniesieniom. Według portalu Fontanka.ru jednego ze strażaków uznano za zaginionego, a dwóch jest rannych. Jednak Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął sprawę karną dotyczącą nieumyślnego spowodowania śmierci.

