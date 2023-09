Rosja: Firma powiązana z szefem wywiadu SWR handluje produktami spożywczymi z USA, Kanadą i krajami UE

Firma powiązana z szefem rosyjskiego wywiadu zagranicznego (SWR) Siergiejem Naryszkinem handluje na dużą skalę produktami spożywczymi z krajami UE, Kanadą i USA - poinformował portal Insider.

Dyrektor SWR jest jednym z najbardziej zagorzałych krytyków Zachodu wśród najwyższych rosyjskich urzędników. Oskarża Europę o "rozsiewanie deprawacji", a Stany Zjednoczone - o politykę neokolonialną i obiecuje zaprowadzenie "nowego porządku światowego". Nie przeszkadza to jednak jego rodzinie nie tylko cieszyć się wakacjami na Zachodzie, ale także handlować z krajami NATO, sprzedając im produkty rolne - informuje portal, zajmujący się dziennikarstwem śledczym.

Sam Naryszkin został co prawda objęty międzynarodowymi sankcjami, ale swoje interesy przepisał na krewnych. Do głównych kontrahentów firmy powiązanej z Naryszkinem należy francuski koncern Auchan, który - jak przyponiał Insider - zasłynął w czasie wojny rozpętanej przez Rosję przeciwko Ukrainie tym, że dostarczał towary rosyjskiemu wojsku.

Jednym z głównych aktywów biznesowych rodziny Naryszkinów jest dostawca kasz Agro-Alliance. Wcześniej udziały w tej firmie miała córka szefa SWR, Weronika Naryszkina, ale w zeszłym roku zostały one przepisane na Swietłanę Naryszkiną, synową szefa wywiadu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Agro-Alliance, w której rodzina Naryszkina kontroluje 27,15 proc. udziałów, prosperuje nader dobrze - przekazał Insider. W ubiegłym roku obroty wyniosły 19,3 mld rubli (ok. 870 mln zł - PAP), a zysk netto 396 mln (ok. 17,9 mln zł). Firma handluje ryżem, kaszą gryczaną, fasolą, kaszą manną, płatkami zbożowymi, makaronem itp.

Przedsiębiorstwo dostarcza swoje produkty rosyjskim instytucjom rządowym, m.in. Federalnej Służbie Więziennictwa (FSIN), eksportuje również - do czego dotarli dziennikarze portalu Insider - swoje towary do USA, Kanady, Unii Europejskiej, Izraela i innych krajów. Tylko w ubiegłym roku Agro-Alliance wysłał ponad 113 ton produktów do USA, a do jego odbiorców należą np. Zenith Foods LLC i Krasnyi Oktyabr Inc.

Kanadyjskim partnerem rodziny szefa rosyjskiego wywiadu jest East-West Foods Distribution Inc. Ta kanadyjska firma kupiła w zeszłym roku ponad 51 ton zbóż od Agro-Alliance. Posylka.de GmbH współpracuje z firmą Naryszkina w Niemczech, Mziuri LLC - w Gruzji i Kogan Petr Kappi - w Izraelu.

Członkowie rodziny Siergieja Naryszkina, w przeciwieństwie do niego samego, nie są objęci zachodnimi sankcjami - podkreśla Insider. Jego córka Weronika lubi spędzać wakacje we Włoszech, Grecji i innych krajach NATO. Syn Andriej uzyskał (kilka lat temu) zezwolenie na pobyt stały na Węgrzech i zameldowany jest w Budapeszcie w bloku, należącym do osób powiązanych z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Jego żona Swietłana, na którą zarejestrowana jest firma, w ciągu ostatnich ośmiu lat podróżowała do Europy co najmniej 30 razy: do Zurychu, Wiednia, Larnaki, Paryża, Budapesztu, Salonik, Genewy, Warszawy, Monachium, Kowna, Rygi, Berlina i Brukseli.