Rosja: Fotograf zrobił sesję zdjęciową dozorcy; zebrał dla niego 900 tys. rubli

Dozorca Jurij z Ufy trafił na "okładkę" magazynu „GQ”. Jurij nie jest modelem, a „okładka” pojawiła się tylko na Instagramie, jednak dzięki tej sesji fotograf Roman Filippow zebrał 900 tys. rubli (ok. 46 tys. zł) na pomoc mężczyźnie, który tonął w długach.

O tym, jak spontaniczna profesjonalna sesja zdjęciowa dozorcy pozwoliła błyskawicznie zebrać pieniądze, potrzebne mu na spłatę długów, w które wpędzili go oszuści - pisze portal Meduza.io.

Fotograf z Ufy Roman Filippow 15 stycznia opublikował w swoim profilu na Instagramie alternatywną okładkę magazynu "GQ". Bohaterem sesji zdjęciowej był przystojny czterdziestolatek wyglądający na profesjonalnego modela.

Filippow umieścił jednak w opisie dramatyczną historię człowieka, który - z powodu nadmiernej naiwności i pecha - wpadł w długi, których nie był w stanie spłacić.

Jak wynika z opowieści Filippowa, bohater zdjęć - Jura pracuje w Ufie jako dozorca. Wychował się w domu dziecka i jest niepełnosprawny intelektualnie, przez co "jest po prostu trochę bardziej naiwny niż my, trochę bardziej prosty, jak duże dziecko".

Filippow, jak pisze, zna Jurę od dziecka, a na różnych etapach jego życia wspierała go jego rodzina, a zwłaszcza babcia fotografa, którą ten w tekście nazywa Babanią.

Babania pomogła mężczyźnie wywalczyć od państwa pokój i chroniła go przed oszustami, którzy próbowali mu go odebrać. Jura wpadł jednak w ręce oszustów, którzy nakłonili go do wzięcia kredytów, a potem do niewolniczej pracy. Efekt to blisko 700 tys. rubli (ponad 35 tys. zł) długów, które zżerały mizerną pensję dozorcy. Filippow poprosił o pomoc swoich czytelników.

"Nie wszyscy rodzimy się w jednakowych warunkach i z równymi możliwościami. Trochę więcej banalnego szczęścia i Jura rzeczywiście mógłby się znaleźć na prawdziwej okładce +GQ+" - napisał.

Na niektórych zdjęciach Jurij jest w swojej codziennej roli - w kombinezonie i pomarańczowej kamizelce odśnieża ulice lub niesie worek ze śmieciami. Na innych pozuje starannie wystylizowany i ostrzyżony przez ufijskiego "barbera".

"W życiu dozorca, a na zdjęciach - po prostu gwiazda internetu" - napisał Filippow.

Już następnego dnia poinformował o zebraniu 657497,2 rubli, czyli sumy wystarczającej do spłaty kredytów. Pieniądze jednak wciąż płynęły i za resztę (w sumie zebrano co najmniej 900 tys. rubli) Jura ma wyremontować swój pokój.

Zdjęcia Filippowa "polubiło" ponad 40 tys. ludzi, a o historii dozorcy Jury zaczęły pisać media. W efekcie do fotografa zadzwonili nawet przedstawiciele władz miasta, by spytać, "czy mogą jakoś pomóc".

Niewykluczone, że ufijski dozorca rzeczywiście zmieni profesję - Meduza twierdzi, że otrzymał już pierwszą propozycję udziału w sesji zdjęciowej.