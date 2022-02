Rosja: Gazprom bezpłatnie dostarczy gaz na utrzymanie wiecznych ogni w całym kraju

Rosyjski koncern Gazprom zorganizuje bezpłatne dostawy gazu do wszystkich pomników w kraju upamiętniających II wojnę światową, przy których płonie wieczny ogień, a nie tylko do pomników w ważniejszych miastach - zadecydowały władze.

Decyzja zapadła po tym, jak media obiegły kadry z małej miejscowości Primorka w obwodzie rostowskim. Przed tamtejszym pomnikiem na miejscu żywego ognia umieszczono monitor LED z nagraniem płomieni. Władze Primorki wyjaśniły, że nie stać ich na zapewnienie prawdziwego wiecznego ognia.

Ekran o wartości 80 tys. rubli stanął przed figurą żołnierza w Primorce jeszcze w zeszłym roku, przed 9 maja, upamiętniającym w Rosji zakończenie II wojny światowej.

Teraz Gazprom ma do maja br. zorganizować dostawy gazu, by umożliwić działanie wiecznych ogni wszędzie, gdzie są one elementem pomników i zespołów memorialnych. Wcześniej Gazprom zapewniał funkcjonowanie wiecznych ogni tylko w miastach uhonorowanych tytułami Miast-Bohaterów i Miast Chwały Wojskowej.

Polecenie dostarczenia gazu bezpłatnie wydał koncernowi prezydent Władimir Putin. Wykonanie decyzji będą nadzorowali osobiście premier Michaił Miszustin i szef Gazpromu Aleksiej Miller.

Wieczny ogień jako znak upamiętnienia poległych w II wojnie światowej zaczęto instalować przed pomnikami w miastach Rosji w czasach ZSRR. Dziś w wielu miastach płomień zapalany jest przed pomnikiem okazyjnie - przed datami związanymi z ważnymi rocznicami i upamiętnieniami.

Według danych prorządowego Ogólnorosyjskiego Frontu Ludowego w Rosji istnieje obecnie ponad 4,3 tys. tego rodzaju miejsc pamięci. W 495 z nich wieczny ogień płonie stale. W 3414 zapalany jest okazyjnie i nazywany ogniem pamięci.

Z Moskwy Anna Wróbel