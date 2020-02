Rosja: Głosowanie nad zmianami w konstytucji odbędzie się 22 kwietnia

Powszechne głosowanie nad zmianami w konstytucji Rosji, zaproponowanymi przez prezydenta Władimira Putina, odbędzie się 22 kwietnia br.; datę tę potwierdzono w środę na spotkaniu Putina z grupą roboczą pracującą nad poprawkami.

Putin określił głosowanie - które nie będzie miało charakteru referendum - jako "plebiscyt". Akceptacja obywateli ma być warunkiem podpisania przez prezydenta ustawy o nowelizacji, którą uprzednio przyjmie parlament.

Na spotkaniu z grupą roboczą, które rozpatruje rozmaite nadsyłane propozycje - ich liczba przekracza obecnie 900 - prezydent Rosji poparł niektóre z proponowanych poprawek. Putin mówił m.in. o zakazie posiadania przez urzędników państwowych - w tym samego szefa państwa - aktywów i rachunków bankowych za granicą. "Urzędnik powinien wybrać - albo ma jakieś aktywa za granicą, albo służy narodowi" - oświadczył.

Gospodarz Kremla zgodził się też z inicjatywą zapisania w konstytucji normy o języku rosyjskim jako języku "narodu tworzącego państwo", przy jednoczesnej gwarancji zachowania różnorodności językowej i etniczno-kulturowej kraju.

W ustawie zasadniczej - zdaniem Putina - powinien również znaleźć się zapis o prawie Sądu Konstytucyjnego do oceniania możliwości wykonywania na terenie Rosji decyzji międzynarodowych instytucji sądowniczych. Takie kompetencje sądu są już w rosyjskim prawie, niemniej - nie są zapisane w konstytucji. Putin powiedział w środę, że kwestia ta "jest bezpośrednio związana z suwerennością" państwa i "z zapobieżeniem próbom ingerencji w sprawy wewnętrzne Rosji".

Poprawki do konstytucji, którą Rosja przyjęła w 1993 roku, zaproponował sam Putin podczas dorocznego orędzia przed parlamentem w styczniu br. Część proponowanych zmian przewiduje modyfikację podziału kompetencji pomiędzy organami władzy państwowej, inne dotyczą gwarancji socjalnych. Na środowym posiedzeniu grupy roboczej Putin poparł kilka takich propozycji gwarancji socjalnych, m.in. zapis o dostępności pomocy lekarskiej dla obywateli.

O możliwości zorganizowania ogólnorosyjskiego głosowania nad poprawkami właśnie 22 kwietnia br. pisały wcześniej media. Parlamentarzysta Andriej Kliszas proponując tę datę mówił w środę, iż jest to termin optymalny, bo przypada tuż po zakończeniu prawosławnych świąt wielkanocnych, a przed rozpoczęciem muzułmańskiego ramadanu. Islam jest drugą co do liczebności wyznawców religią w Rosji.

W mediach zauważano przy tym, że 22 kwietnia przypada 150. rocznica urodzin Włodzimierza Lenina, lidera partii bolszewików i przywódcy przewrotu z 1917 roku. Lenin był współtwórcą Rosji radzieckiej i jednym z organizatorów komunistycznego terroru.

