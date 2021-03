Rosja: Godzina dla Ziemi: Ekolodzy walczą o jawność danych o stanie ekologii

W Rosji tegoroczna akcja Godzina dla Ziemi stanie się apelem o dostępność danych ekologicznych. Brak jawności tych danych prowadzi do katastrofalnych skutków; w 2020 roku takie katastrofy zdarzały się w całym kraju - wskazują działacze World Wild Fund (WWF).

"Rok 2020 pokazał, że brak jawności danych ekologicznych prowadzi do katastrofalnych następstw. W ciągu roku praktycznie w całym kraju doszło do awarii przemysłowych" - mówił na konferencji prasowej poświęconej Godzinie dla Ziemi szef rosyjskiego oddziału WWF Dmitrij Gorszkow. Jak wskazał, miniony rok przyniósł wielki wyciek produktów naftowych w Norylsku, awarię naftociągu na terenach zalewowych Amuru i wyciek na rzece Kołwa. Było też wiele innych awarii, których część - jak mówił Gorszkow - próbowano ukryć.

Z tego względu w ramach akcji Godzina dla Ziemi ekolodzy informują, jak zdobywać dane na temat ekologii. Apelują też do władz i biznesu o udostępnianie takich danych. Akcja oznaczona jest hashtagiem "Otwórz się" (ros. Otkrojsia). Internauci będą mogli na stronie internetowej 60.wwf.ru poprzeć apel rosyjskiego oddziału WWF do rządu i biznesu o jawność informacji.

"Jeśli te propozycje zostaną zrealizowane, to będziemy wiedzieć, jaki jest realny stan wody, powietrza, lasów i świata zwierzęcego i jakie działania są podejmowane, by zmniejszyć negatywny wpływ" - podkreślił Gorszkow.

W marcu br. w parlamencie Rosji przyjęty został projekt ustawy o informacji z zakresu ekologii. Przewiduje on, że dane powinny być ogólnodostępne, a jedynym ograniczeniem może być tylko tajemnica państwowa. WWF oceniła, że nowe prawo jest "wielkim krokiem" w kierunku jawności danych. Ekolodzy wskazują jednak, że również biznes, a nie tylko administracja państwowa, powinien publikować dane o wpływie przedsiębiorstw na środowisko. Teraz do tych danych trudno dotrzeć: 15 lat temu zadecydowano, że dane o zanieczyszczeniach powodowanych przez konkretne zakłady mają status informacji poufnych.

Z badań socjologicznych wynika, że 60 proc. Rosjan nie ufa oficjalnym danym o stanie środowiska naturalnego. WWF, chcąc popularyzować kwestię jawności danych, uczyniła ją tematem Godziny dla Ziemi. Organizacja przygotowała prostą instrukcję dla obywateli, pokazującą, gdzie mogą szukać informacji i jak mogą informować o problemach, jeśli są świadkami zanieczyszczeń i szkód dla środowiska. Instrukcja, dostępna na stronie internetowej, zawiera np. rady, jak sprawdzać stopień zanieczyszczenia powietrza w swojej okolicy.

Kampania ta już trwa, a Godzina dla Ziemi w sobotę wieczorem będzie jej kulminacją. W Rosji akcja ta odbywa się po raz 13. Przyłącza się do niej coraz więcej osób - powiedziała PAP rzeczniczka rosyjskiego oddziału WWF Polina Szkiwidorowa. "W 2009 roku w akcji wzięło udział około 5 mln Rosjan w ponad 20 miastach kraju. Od 2011 roku udział w niej bierze już od 16 do 20 mln osób, co roku" - wyjaśniła. W 2020 roku, gdy z powodu pandemii koronawirusa akcja odbywała się online, również wzięły w niej udział miliony mieszkańców Rosji.

W tym roku tradycyjnie, jak wszędzie na świecie, na godzinę zgasną światła na najważniejszych obiektach i budynkach w Rosji. W Moskwie w ciemnościach pogrąży się Kreml, Sobór Chrystusa Zbawiciela, który jest główną świątynią prawosławną Rosji, wieża telewizyjna Ostankino. W Petersburgu zgasną iluminacja Ermitażu i kilku mostów. W internecie i na lokalnych kanałach telewizyjnych akcję będzie można śledzić na żywo i na przykład, zobaczyć, jak gasną światła na Placu Czerwonym.

Z Moskwy Anna Wróbel