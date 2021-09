Rosja: Google znów ukarany grzywną za odmowę usunięcia zakazanych treści

Sąd w Moskwie orzekł w środę dwie grzywny w łącznej wysokości 6,5 mln rubli (ponad 89 tys. USD) wobec koncernu Google uznając, że nie usunął on treści internetowych zakazanych w Rosji. Według sądu były to m.in. treści zawierające wezwania do ekstremizmu.

Takich treści dotyczy wyższa z dwóch grzywien, w wysokości 4 mln rubli (prawie 55 tys. USD). Po środowej decyzji łączna wartość grzywien nałożonych na Google'a przez rosyjskie sądy od początku roku sięgnęła 39 mln rubli (ponad 535 tys. USD).

Pretensje wobec Google'a dotyczą nie tylko nieusuwania treści uznanych w Rosji za zakazane, ale także niespełnienia wymogu lokalizacji danych użytkowników rosyjskich na terenie Rosji. Koncern złożył we wtorek odwołanie od dwóch grzywien nałożonych na niego w sierpniu.

Decyzja sądu zbiega się z ostrzeżeniami ze strony władz Rosji pod adresem serwisu YouTube, którego właścicielem jest Google. Powodem jest usunięcie przez serwis kanałów niemieckojęzycznej rosyjskiej telewizji państwowej RT. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w środę, że doszło do naruszenia prawa i że tolerancja wobec takich naruszeń powinna być "zerowa".