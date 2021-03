Rosja: Groźby wobec "Nowej Gazety" i krewnych bohatera publikacji o zbrodniach w Czeczenii

O groźbach wobec niezależnej „Nowej Gaziety” i Czeczena, który ujawnił na jej łamach informacje o zbrodniach, popełnianych przez ochroniarzy Ramzana Kadyrowa, informuje telewizja Dożdż. UE wystąpiła w obronie dziennikarzy i apeluje o śledztwo w sprawie tajnych egzekucji.

"Po artykule opublikowanym w Nowej Gaziecie przez Jelenę Milaszynę, ujawniającym pozasądowe zabójstwa w Czeczenii, zarówno dziennikarka, jak i gazeta stały się obiektem ataków słownych i kampanii pomówień oraz zastraszania ze strony władz w Czeczenii. UE oczekuje, że władze Rosji położą kres tym atakom oraz zbadają informacje zawarte w artykule" - napisano w sobotnim oświadczeniu służby dyplomatycznej UE.

"Wszystkie przypadki pozasądowych zabójstw, tortur i innych poważnych naruszeń praw człowieka, popełnionych w ostatnich latach, powinny zostać zbadane, a winni - pociągnięci do odpowiedzialności" - oznajmiła służba dyplomatyczna UE.

15 marca "Nowaja Gazieta" opublikowała artykuł, oparty na zeznaniach byłego czeczeńskiego policjanta, funkcjonariusza pułku im. Achmata (ojca Ramzana) Kadyrowa - Sulejmana Giezmachmajewa, który opisał egzekucje dokonywane przez struktury siłowe prezydenta Czeczenii. W 2017 r. Giezmachmajew, któremu gazeta wraz z rodziną pomogła uciec z kraju, był świadkiem tortur oraz - pośrednio - zabójstw kilkunastu osób.

Dożdż przypomina, że w dniu publikacji nieznany sprawca rozpylił trujący gaz przed redakcją Nowej Gaziety, która uznała to za "akt terroryzmu".

Funkcjonariusze pułku im. Kadyrowa opublikowali też wideo, w którym apelują do prezydenta Władimira Putina, by "przerwał próby ich oczerniania", zarzucają "Nowej Gaziecie" kłamstwo i pracę na rzecz zachodnich służb. Z kolei czeczeński minister ds. prasy zażądał od Moskwy czynów, by "przerwać otwarcie wrogą działalność" gazety.

Według TV Dożdż w Czeczenii zatrzymano krewnych Giezmachmajewa i grożono im.

Justyna Prus