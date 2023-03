Rosja i Chiny twierdzą, że ich partnerstwo jest lepsze niż polityczno-wojskowy sojusz

Partnerstwo Rosji i Chin nie jest polityczno-wojskowym sojuszem z czasów zimnej wojny, lecz jest nadrzędne wobec takich relacji – napisano we wspólnym oświadczeniu wydanym przez te kraje we wtorek w czasie wizyty przywódcy ChRL Xi Jinpinga w Moskwie.

"Strony zaznaczają, że relacje pomiędzy Rosją a Chinami, choć nie stanowią wojskowo-politycznego sojuszu podobnego do tych tworzonych w czasie zimnej wojny, są nadrzędne wobec tego rodzaju współpracy międzypaństwowej" - napisano w cytowanym przez agencję Reutera dokumencie, podpisanym przez Xi i Władimira Putina po rozmowach na Kremlu.

W oświadczeniu dodano, że partnerstwo rosyjsko-chińskie "nie stanowi bloku, nie ma charakteru konfrontacyjnego i nie jest wymierzone przeciwko krajom trzecim".

Według agencji Reutera Chiny i Rosja zgodziły się również, że w wojnie nuklearnej nie może być zwycięzców i taka wojna nigdy nie powinna być wszczynana.

Rosja i Chiny wyraziły też zaniepokojenie z powodu rzekomej wojskowej aktywności biologicznej USA, a także z powodu porozumienia AUKUS pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Australią.

Moskwa i Pekin zgodziły się także zwiększyć wspólne wsparcie dla krajów Azji Centralnej, by zapobiegać "kolorowym rewolucjom", zintensyfikować kontakty w sprawach bezpieczeństwa w rejonie Zatoki Perskiej oraz nasilić kontakty z krajami Afryki - przekazał Reuters.

Xi przybył do Moskwy w poniedziałek. Jest pierwszym zagranicznym przywódcą, jaki spotkał się z coraz bardziej izolowanym międzynarodowo Putinem, odkąd Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 17 marca nakaz jego aresztowania za zbrodnie wojenne na Ukrainie.

Putin oświadczył podczas wtorkowych rozmów oficjalnych, że Moskwa jest gotowa pomóc chińskim przedsiębiorstwom zastąpić zachodnie firmy, które wycofały się z Rosji w reakcji na jej inwazję na Ukrainę.

Dyktator oświadczył również, że podczas wizyty Xi w Moskwie omówił z nim projekt nowego gazociągu Siła Syberii 2, którym 50 mld metrów sześciennych rosyjskiego gazu rocznie miałoby trafiać do Chin. Reuters przypomina, że Moskwa przedstawiła pomysł na taki gazociąg wiele lat temu, ale teraz sprawa stała się dla niej pilna z powodu utraty klientów w Europie.

Przywódca Chin ocenił, że można dostrzec "wczesne owoce kooperacji" z Rosją, a obie strony powinny zabiegać o zwiększenie "praktycznej współpracy". Xi oświadczył również, że zaprosił Putina do Chin na tegoroczne Forum Pasa i Szlaku - podała chińska agencja prasowa Xinhua.

Wcześniej na spotkaniu z premierem Rosji Michaiłem Miszustinem Xi wyraził gotowość do poszerzenia dwustronnej współpracy m.in. w dziedzinie handlu, inwestycji, łańcuchów dostaw, dużych projektów, energii i wysokich technologii - przekazała Xinhua.

Gazprom wysyła już gaz do Chin poprzez gazociąg Siła Syberii, ale eksport ten stanowi tylko niewielki ułamek rekordowych 177 mld metrów sześciennych, które dostarczał do Europy w latach 2018-2019. Od początku inwazji na Ukrainę eksport rosyjskigo gazu do Europy zmniejszył się i w 2022 roku wyniósł około 62 mld metrów sześciennych - podał Reuters.