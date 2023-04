Rosja i Iran handlują w najlepsze. Płyną paliwa i miliardy

Ze względu na sankcje Zachodu Moskwa i Teheran są skazane na współpracę gospodarczą. Dominuje w tych relacjach polityka i chęć wydobycia się z międzynarodowej izolacji, w którą wpadły reżimy w Rosji i Iranie.

Wartość handlu między Rosją a Iranem w okresie od stycznia do października przekroczyła tę z całego roku 2021.

W lutym i marcu Rosja dostarczyła koleją do Iranu do 30 000 ton benzyny i oleju napędowego.

Większość irańskich źródeł ropy i gazu oraz rafinerii znajduje się na południu, węglowodory muszą być przesyłane rurociągami do północnych i gęsto zaludnionych prowincji tego kraju, co wiąże się zarówno z kosztami, jak i stratami energii.

Wartość handlu między Rosją a Iranem w okresie od stycznia do października przekroczyła tę z całego roku 2021 i w sumie wyniosła 4 miliardy dolarów, według rosyjskiego dziennika Izwiestia, który powołuje się na dane dostarczone przez Federalną Służbę Celną Rosji.

Rosyjski eksport do Iranu wzrósł o 27 proc., podczas gdy import wzrósł o 10 proc. (w tym okresie) - poinformował w rosyjskiej publikacji zastępca szefa Federalnej Służby Celnej Rosji Władimir Iwin, cytowany przez portal Seatrade Maritime.

Iran z perspektywy Rosji jest przede wszystkim dogodnym partnerem handlowym, którego pozycja międzynarodowa jest osłabiona przez sankcje Zachodu nałożone na reżim ajatollahów, które dotknęły Teheran po krwawym rozprawieniu się z opozycją demokratyczną w kraju w 2022 roku. Rosja, która najechała Ukrainę w 2022 roku, także zmaga się z ostracyzmem Zachodu.

Jednakże z perspektywy Rosji Iran stanowi również "bramę na Bliski Wschód" dla rosyjskiego biznesu. Sankcje Zachodu wymusiły na Rosji większe otwarcie na rynki azjatyckie, w tym Indie, Chiny czy Arabię Saudyjską, a państwo ajatollahów może być dogodnym przyczółkiem do ekspansji na rynki w regionie Zatoki Perskiej.

W 2019 roku Euroazjatycka Unia Gospodarcza (EUG), do której należą Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Rosja, podpisała tymczasową umowę o wolnym handlu z Iranem. Na początku 2022 roku podpisano protokół o jego przedłużeniu. Rozpoczęto rozmowy w sprawie pełnoprawnego porozumienia, dotychczas odbyły się cztery rundy konsultacji. Umowa miała dotyczyć handlu ponad 7500 rodzajami towarów.

Handel paliwami Rosji z Iranem napotyka na logistyczne trudności

Sankcje Zachodu nałożone na Rosję i Iran sprawiły, że wymiana handlowa drogą morską stała się zbyt kosztowna dla obydwu reżimów. Rosja po raz pierwszy wykorzystuje kolej do transportu ropy do Iranu.

Moskwa i Teheran przytłoczone zachodnimi sankcjami rozwijają bilateralną współpracę gospodarczą, która oprócz znaczenia politycznego ma na celu zrekompensowanie utraty rynków europejskich. W lutym i marcu Rosja dostarczyła koleją do Iranu do 30 000 ton benzyny i oleju napędowego - podają źródła, na które powołuje się Reuters. Wszystkie wolumeny zostały dostarczone koleją z Rosji przez Kazachstan i Turkmenistan. Jedno ze źródeł, na które powołuje się Reuters, podaje, że niektóre ładunki benzyny były dalej wysyłane ciężarówkami z Iranu do sąsiednich państw, w tym do Iraku.

Iran jest producentem ropy i ma własne rafinerie, ale ostatnio jego zużycie przekroczyło krajową produkcję paliw, zwłaszcza w północnych prowincjach kraju, i stąd wynika zainteresowanie Teheranu zwiększonymi dostawami z Rosji.

Iran używa głównie rosyjskiej ropy na swoje wewnętrzne potrzeby

Większość irańskich źródeł ropy i gazu oraz rafinerii znajduje się na południu, surowce muszą być przesyłane rurociągami do północnych i gęsto zaludnionych prowincji tego kraju, co wiąże się zarówno z kosztami, jak i stratami energii. Z różnych powodów Iran nie eksploatuje zasobów ropy i gazu na Morzu Kaspijskim. W tych okolicznościach wymiana ropy i gazu z Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu Południowego umożliwia Iranowi zwiększenie dostaw ropy i gazu na północ, w szczególności w zimnych okresach jesiennych i zimowych, co z kolei umożliwia uwolnienie zdolności eksportowych z irańskich portów ulokowanych na południu kraju w Zatoce Perskiej.

Trasa kolejowa łącząca Rosję i Iran przez Kazachstan i Turkmenistan nazywana jest wschodnią odnogą Międzynarodowego Korytarza Transportowego Północ-Południe (INSTC). Oddział ten został oficjalnie uruchomiony, a pierwszy pociąg wyruszył w trasę w lipcu 2022 roku. Od tego czasu uruchomiono kilka pociągów testowych, głównie przewożących nawozy. Obecnie trasa obsługuje również ruch paliwowy.

Transport lądowy ropy z Rosji do Iranu napotyka liczne trudności logistyczne

Wcześniej Rosja dostarczała Iranowi niewielkie ilości paliwa tankowcem przez Morze Kaspijskie, jak miało to miejsce w 2018 r. Obecnie rosyjskie firmy naftowe są zainteresowane eksportem oleju napędowego i benzyny do Iranu koleją, ponieważ eksport drogą morską wiąże się z wysokimi stawkami frachtowymi i pułapem cenowym narzuconym przez kraje Unii Europejskiej i G-7.

Transport kolejowy na trasie z Rosji do Iranu napotyka liczne trudności, głównie natury logistycznej, ponieważ wydajność tego rodzaju transportu w związku z obciążeniem głównych tras kolejowych jest znacznie mniej efektywna niż transportu morskiego. W konsekwencji ze względu na niewydolności głównych tras kolejowych pomiędzy Rosją a Iranem w dłuższej perspektywie może dojść do ograniczenia eksportu.

Uwarunkowania regionalne dla eksportu ropy z Rosji do Iranu

Kolejne wyzwanie łączy się z aspektami geopolitycznymi. Eksport Rosji do Iranu odbywa się tranzytowo poprzez terytoria Kazachstanu i Turkmenistanu. Chociaż obecnie Kazachstan na poziomie gospodarczym prezentuje przychylną Rosji postawę, nie wprowadzając sankcji na Moskwę, ale również w procesie reeksportu towarów z rynków światowych do swojego północnego sąsiada, to jednak postawa polityczna Astany nie jest już taka jednoznaczna. Kazachstan pod rządami Kasym-Żomarta Tokajewa prowadzi politykę wielowektorową, otwierając się również na Zachód.

Jednocześnie decyzja o zwiększeniu eksportu ropy z Rosji do Iranu poza względami politycznymi ma również istotny wymiar gospodarczy. Uruchomienie nowych szlaków transportowych dla rosyjskich surowców będzie uniezależniało w coraz większym stopniu Moskwę od europejskich kontrahentów.