Rosja i Ukraina podpisują umowę o eksporcie zbóż. Widać tu sukces Moskwy

Dzięki mediacji Turcji i Organizacji Narodów Zjednoczonych po kilku tygodniach negocjacji w Pałacu Dolmabahce w Stambule podpisane zostanie czterostronne porozumienie zezwalające na swobodny eksport ukraińskich zbóż przez porty czarnomorskie. Gwarancją umowy zawartej pomiędzy Rosją i Ukrainą będzie sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres i turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan.

W wyniki inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę i zablokowaniu swobodnego dostępu do portów na Morzu Czarnym wstrzymany został eksport zbóż z ubiegłorocznych zbiorów. Według szacunków władz ukraińskich na wysyłkę czeka 20-25 milionów ton pszenicy zgromadzonych w silosach oraz kolejnych kilka milionów w magazynach na terenie całego kraju.

Opróżnienie tych ogromnych zapasów jest niezbędne przed zbliżającymi się żniwami. Z drugiej strony niedobory żywności, w tym zwłaszcza zbóż spowodowały poważne podwyżki cen na rynkach światowych.

O rozwiązanie sprawy związanej z zezwoleniem na eksport surowca kilka razy apelował turecki prezydent, który zorganizował oficjalne spotkanie delegacji rządowych z Rosji i Ukrainy w Stambule. Po kilku dniach negocjacji, w które włączyli się także eksperci ONZ od rozwiązywania sporów międzynarodowych, udało się przygotować porozumienie.

Rosja może mówić o sukcesie

Umowa zezwoli na eksport ukraińskich zbóż przez porty czarnomorskie zablokowane w wyniku działań wojennych. Do przestrzegania jej zapisów zostanie powołana rada delegatów składająca się z Ukraińca, Rosjanina, Turka i przedstawiciela delegowanego przez ONZ. Działać będzie dodatkowo zespół ekspertów do rozwiązywania bieżących problemów.

Będą wspólnie ustalane harmonogramy rotacji statków na Morzu Czarnym. Odbywać się mają wspólne inspekcje statków płynących po zboże i wracających z pełnymi ładowniami. Kontrole będą przeprowadzane w tureckich portach handlowych w: Haydarpasie przy wejściu do cieśniny Bosfor i w Ambarli na morzu Marmara.

Równocześnie Rosja i Ukraina zobowiązały się do przestrzegania zasady wolności szlaków żeglugowych wolnych od działań zbrojnych. Jeśli wejście do portu jest niemożliwe ze względu na obecność min, to rozminowanie zostanie zlecone statkom bander trzecich. Wypływające z ładunkiem statki będę eskortowane przez jednostki wojskowe aż do czasu opuszczenia ukraińskich wód terytorialnych.

Umowa ma obowiązywać przez cztery miesiące z możliwością jej automatycznego przedłużenia.

Co jest ważne, dołączony zostanie do niej protokół ustaleń gwarantujący, że zachodnie sankcje nałożone na wymianę handlową z Rosją nie będą pośrednio ani bezpośrednio dotyczyć eksportu zbóż i nawozów sztucznych. To jest ogromny sukces strony rosyjskiej, która może teraz bez żadnych ograniczeń kontraktować dostawy pszenicy z nowych zbiorów. Poza tym będzie mogła sprzedawać nawozy sztuczne po atrakcyjnych cenach, bowiem do ich produkcji wykorzystywany będzie własny gaz ziemny.

Przygotowania do wznowienia eksportu potrwają jeszcze kilkanaście dni. Eksperci szacują, że w ciągu miesiąca z ukraińskich portów wypływać będzie statkami około 8 milionów ton zbóż.