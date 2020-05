Rosja: Jedna z głównych postaci afery szpiegowskiej z 2010 roku wydała nową powieść

Pułkownik rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego Jelena Wawiłowa, jedna z głównych postaci największej od czasów zimnej wojny wymiany szpiegów z USA, wydała w Rosji nową książkę. Powieść "Zaszyfrowane serce" opowiada o młodej kobiecie zaczynającej pracę w wywiadzie.

To druga książka Wawiłowej, po jej literackim debiucie z 2019 roku, zatytułowanym "Kobieta, która umie dochować sekretów". Podobnie jak poprzednia, oparta jest na jej własnych przeżyciach. "To historia dziewczyny o niezwykłej profesji, która znalazła się w niezwykłych okolicznościach" - powiedziała Wawiłowa o swojej powieści na prezentacji książki 20 maja w Moskwie.

Była agentka Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) nie napisała wspomnień - nie tylko dlatego, by nie ujawniać tajemnic wywiadowczych. Gdy w 2010 roku Wawiłowa i jej mąż Andriej Bezrukow zostali objęci wymianą szpiegów, częścią porozumienia był warunek przekazywania do skarbu państwa USA wszelkich dochodów z ewentualnej sprzedaży ich prawdziwej historii. Z kolei w Stanach Zjednoczonych ich losy wykorzystano w serialu "The Americans". Siatka agentów została zdekonspirowana po zwerbowaniu przez Amerykanów oficera SWR Aleksandra Potiejewa. Wawiłowa i Bezrukow zostali aresztowani w czerwcu 2010 roku w swoim domu w stanie Massachusetts.

Po wymianie agentów i powrocie całej grupy do Rosji ulubienicą tamtejszych mediów stała się rudowłosa piękność Anna Chapman, ale od 2018 roku słychać o niej niewiele. Wawiłowa zaś od czasu swego debiutu literackiego udziela wywiadów mediom, w tym zachodnim, i bierze udział w spotkaniach publicznych, na których opowiada o sobie. "Działalność pisarska wpisuje się faktycznie w moje pragnienie, by być pożyteczną dla współczesnego społeczeństwa. Widzę to na płaszczyźnie pracy wychowawczej" - powiedziała na prezentacji powieści.

Bohaterką "Zaszyfrowanego serca" jest młoda kobieta o imieniu Daria, mieszkająca w Hongkongu i pochodząca z Buriacji, regionu w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej przy granicy z Mongolią. Azjatycka powierzchowność bohaterki pokazuje między innymi, "że nasi ludzie - wywiadowcy radzieccy, rosyjscy, pracują w każdym zakątku świata (...) i można znaleźć ludzi, którzy wpiszą się w dowolną narodowość i będą mogli z powodzeniem pracować" - tłumaczyła Wawiłowa na prezentacji. Daria bez zezwolenia swych mocodawców zakochuje się w cudzoziemcu i przeżywa perypetie, które omal nie kończą się dla niej fiaskiem. Zakończenie powieści jest otwarte; Wawiłowa nie wyklucza kolejnej części. Sądzi także, że historia kobiety-agentki mogłaby zostać pokazana w filmie.

Pisanie określa jako przyjemność i radość, ale - jak opowiada - zajęcie to wymagało od niej zmiany nawyków. "Przyzwyczajeni jesteśmy do lakoniczności, do tego, aby nie mówić dużo, nasze zaszyfrowane komunikaty zawsze powinny składać się tylko z kilku zdań i zawierać dużo informacji. Pisanie w sposób obszerny było dla mnie trudne (...) Trzeba jeszcze wiele pracy" - mówiła, przedstawiając swoją powieść.

Przez około 20 lat Wawiłowa występowała jako Tracey Foley, pochodząca z Kanady. Jej mąż używał nazwiska Donald Heathfield. Po rzekomym poznaniu się w Kanadzie wzięli drugi ślub; w rzeczywistości byli małżeństwem od czasu wyjazdu z ZSRR. Radzieckie służby skierowały ich do Kanady po przeszkoleniu, w tym intensywnej nauce języka. Dziennikarz brytyjskiego "Guardiana", który przeprowadził z Wawiłową wywiad w Moskwie w 2019 roku, odnotował, że Rosjanka mówi po angielsku perfekcyjnie, choć z lekkim akcentem, który tłumaczono jej rzekomym pochodzeniem z francuskojęzycznej części Kanady.

Dwaj synowie rosyjskiej pary agentów urodzili się za granicą i nie mieli pojęcia o prawdziwej tożsamości rodziców.

W USA zapewniano, że zakonspirowani szpiedzy, przez lata udający zwykłych Amerykanów, nie pozyskali w istocie cennych informacji. Wawiłowa w 2019 roku mówiła "Guardianowi", że ona sama ma świadomość, czego dokonała, niezależnie od takich ocen.

Wawiłowa nie jest jedyną agentką wywiadu, która zajęła się literaturą. Stałym autorem wydawnictwa Eksmo, które wydało jej książkę, jest Michaił Lubimow, emerytowany pułkownik KGB, który do 1965 roku kierował rezydenturą tych służb w Londynie. Pierwszą książkę Wawiłowej sprzedano w 14 tys. egzemplarzy, co wydawnictwo ocenia jako niezły wynik.

