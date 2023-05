Rosja jest blisko kolejnej gazowej porażki. Dobić może ją Turkmenistan

Turkmenistan ze swoimi złożami stał się po wybuchu wojny atrakcyjnym graczem na rynku gazu. Czy wykorzysta swoje atuty, czy też zostanie pionkiem na geopolitycznej szachownicy?

Turkmenistan, globalny gracz na rynku gazowym, znacząco wzmocnił swoją pozycję gospodarczą w wyniku wojny na Ukrainie i wysokich cen surowców energetycznych.

Próby nawiązania relacji handlowych z Unią Europejską w zakresie dostaw gazu utknęły w martwym punkcie.

Turkmenistan zwiększył dostawy do Chin oraz stał się gwarantem bezpieczeństwa gazowego Azji Centralnej.

Aszchabad ma jednak problem: względnemu gospodarczemu sukcesowi nie towarzyszy wzmocnienie pozycji politycznej. A to może oznaczać, że będzie tylko pionkiem w grze mocarstw.

Trilateralne układy gazowe bez Rosji. W co gra Azja Centralna?

Na osłabienie pozycji Rosji w regionie próbuje grać Turcja, która przewodzi Organizacji Państw Turkijskich (OPT), a w której Turkmenistan jest na razie obserwatorem.

Ankara chętnie widziałaby Aszchabad wśród członków OPT, ale prezydent Serdar Berdimuchammedow dystansuje się od podjęcia tej decyzji w obawie o utratę statusu państwa neutralnego, który jest osią polityki zagranicznej Turkmenistanu.

Nie przeszkadza to jednak w pragmatycznym zacieśnianiu relacji gospodarczych Turkmenistanu z Turcją i Azerbejdżanem. Takie trójstronne rozmowy są prowadzone od grudnia 2022 r., a ich tematem jest współpraca w zakresie dostaw gazu do Turcji i dalej do Europy.

Dla Aszchabadu sytuacja nie jest wbrew pozorom komfortowa, bowiem musi liczyć się z wpływem takiego zwrotu w polityce handlowej na relacje z Moskwą, która zostałaby odsunięta na boczny tor rynku surowcowego.

Oficjalnie stanowisko rosyjskie jest przychylne dla członkostwa Turkmenistanu w OPT, ale wynika ono raczej z pragmatyzmu Kremla, niż obojętności dla takiego rozwoju sytuacji. Moskwa doskonale zdaje sobie sprawę, że "prezentem gwiazdkowym" dla Kremla byłaby utrata przez republikę statusu państwa neutralnego. To bowiem otworzyłoby Rosji szansę na "formalizację" jej wpływów w republice poprzez przekonanie czy też wymuszenie członkostwa w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EaUG) i Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OuBZ). Obie instytucje są zdominowane przez Moskwę.

Projekt, o którym dyskutowano podczas spotkania przywódców wspomnianych państw w Awazie, wykluczałby Rosję z systemu dystrybucji, ale zarazem komplikował cały proces. Wykorzystanie Południowego Korytarza Gazowego wymaga bowiem transportu gazu poprzez Morze Kaspijskie z turkmeńskiego portu Turkmenbasza do Baku.

Oczywiście idealnym rozwiązaniem byłoby wybudowanie gazociągu po dnie Morza Kaspijskiego o przepustowości 10-12 mld m. sześć., o którym zresztą wspominał prezydent Recep Tayyip Erdogan. Realizacja tego projektu, znanego od lat jako Transkaspijski Rurociąg Gazowy (TCGP), utknęła jednak w martwym punkcie jeszcze za rządów Gurbunguły Berdimuchammedowa. W ówczesnej sytuacji priorytetem dla Turkmenistanu było bowiem rozwijanie połączeń gazowych z Chinami. Na przeszkodzie stała też dominacja rosyjskich dostaw w Europie, co czyniło ten projekt mało opłacalnym.

Rosja kusi Turkmenistan, by utrzymać swoją pozycję w Azji Centralnej

Problemem dla Rosji jest utrzymanie jej strefy wpływów w Azji Centralnej, co stanowi herkulesowe wyzwanie wobec rosnących wpływów Pekinu oraz aktywizacji Brukseli, Waszyngtonu i Ankary. Po utracie rynku europejskiego, Moskwa zwróciła się w kierunku Azji, rozpaczliwie próbując wypełnić pogłębiający się deficyt budżetowy.

Nieudana próba stworzenia "gazowego triumwiratu" z Kazachstanem i Uzbekistanem skłoniła Kreml do skierowania się w stronę Turkmenistanu z propozycją stworzenia wspólnego systemu zaopatrywania Azji w surowce energetyczne. Moskwa widziałaby też chętnie członkostwo Aszchabadu w kierowanych przez siebie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG) i Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ). To zabezpieczyłoby rosyjskie interesy w tej części Azji Centralnej. Jednak szanse na takie posunięcie prezydenta Berdimuchammedowa są praktycznie zerowe.

Stąd propozycja Rosji wspólnej eksploracji Północnego i Południowego Korytarzy Gazowych. W takim układzie Turkmenistan pełniłby rolę dostawcy i państwa tranzytowego, zarabiając więc podwójnie. Postawa Aszchabadu była sondowana przez rosyjskiego premiera Michaiła Miszustina podczas jego styczniowej wizyty w Aszchabadzie i - póki co - nic nie wskazuje, aby Berdimuchammedow był do niej entuzjastycznie nastawiony.

Stworzenie przez Kreml wygodnego dla siebie powiązania gazowego z Turkmenistanem mogłoby też stanowić przyczółek do włączenia Rosji w projekt ślimaczącego się od dekad rurociągu TAPI, który ma połączyć Turkmenistan, Afganistan, Pakistan i Indie.

Dla Aszchabadu takie rozwiązanie mogłoby być pozornie korzystne, bowiem przez notoryczny brak funduszy oraz problemy z dziedziny bezpieczeństwa inwestycja wciąż jest daleka od ukończenia. Otwartą kwestią pozostaje jednak, czy Rosja byłaby w stanie finansowo oraz technicznie udźwignąć ten projekt oraz jaka byłaby reakcja Pekinu na taki ruch Kremla.

Turkmenistan podchodzi jednak z dystansem do układów gazowych z Rosją, mając zapewne w pamięci pełną zależność od Moskwy w tym obszarze i gospodarcze konsekwencje tego, gdy po uzyskaniu niepodległości cały system rurociągów pozostał własnością rosyjskich koncernów. Ponowne stworzenie powiązań infrastrukturalnych z Rosją mogłoby więc narazić Turkmenistan na ograniczenie gazowej niezależności.

Zdaje się to potwierdzać spotkanie szefa Gazpromu Aleksieja Millera z obu prezydentami, byłym i obecnym w lutym w Aszchabadzie. Według oficjalnych informacji nie zapadły żadne decyzje odnośnie pogłębienia rosyjsko-turkmeńskiej współpracy gazowej. Nieoficjalnie mówi się jednak, że celem wizyty Millera było ostrzeżenie Aszchabadu przed próbami forsowania rozbudowy TCGP i zaangażowania w eksport gazu do Europy. W zamian szef Gazpromu miał zaoferować włączenie Turkmenistanu do dostaw do Turcji poprzez Iran oraz członkostwo w tworzonym przez Rosję i Iran odpowiedniku OPEC dla rynku gazowego.

Co dalej z turkmeńskim gazem? Kraj skazany na Turcję i OPT?

Zbyt silne uzależnienie Turkmenistanu od dostaw gazu do Chin nie jest na razie problemem dla Aszchabadu, dopóki osiąga z tego tytułu wysokie dochody. Jak jednak pokazuje przykład Rosji i Europy, dywersyfikacja zarówno rynków zbytu, jak i dostawców jest konieczna dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego.

Z punkt widzenia interesów Turkmenistanu zdecydowanie pierwszoplanowym kierunkiem w tym zakresie powinno być włączenie do Południowego Korytarza Gazowego, nawet jeśli przepustowość TCGP na poziomie 10-12 mld m. sześc. wydaje się władzom turkmeńskim mało atrakcyjna. W tym przypadku przeważyć jednak powinny racje polityczne, bowiem mocniejsze więzi z Turcją oznaczają dodatkowy punkt podparcia systemu bezpieczeństwa Turkmenistanu i silniejsze karty w negocjacjach z Rosją.

Ponadto Korytarz Południowy stanowi dla Turkmenistanu okazję do zaistnienia na rynku unijnym oraz zmniejszenia zależności od Chin, które są głównym odbiorcą turkmeńskiego surowca (prawie 30 mld m. sześc., czyli 90 proc. całego eksportu). Obecna niechętna postawa Aszchabadu do układów z Turcją i Azerbejdżanem wydaje się przesądzać sprawę uczestnictwa Turkmenistanu w dostawach Korytarzem Południowym na rzecz rozwijania relacji z Chinami i Rosją.

Prezydent Berdymuchammedow zdaje się też wciąż liczyć na zawarcie korzystnej umowy z Brukselą, która umożliwiłaby bezpośrednie dostawy na rynek unijny. Problem w tym, że ta budowa kosztownej infrastruktury przesyłowej ma niewielki sens ekonomiczny wobec planów UE transformacji w gospodarkę zeroemisyjną do 2050 r.

Jeśli więc kalkulacje te zawiodą, rosyjska gospodarka będzie w kryzysie pod wpływem zachodnich sankcji, a TAPI nadal pozostanie w sferze marzeń, to niewykluczone, że Aszchabad będzie skłonny do powrotu do stołu negocjacyjnego z Turcją i Azerbejdżanem.

Za zbliżeniem z OPT przemawia jeszcze jedna kwestia, choć nie związana bezpośrednio z gazem. Pomimo, że przychody ze sprzedaży gazu powinny zapewnić zamożność republice, to w istocie od wielu miesięcy ludność boryka się z kryzysem żywnościowym. Często brakuje nawet podstawowych artykułów spożywczych, a ich wysokie ceny sprawiają, że większość Turkmenów musi korzystać z ograniczonej pomocy państwa w postaci zakupów w dotowanych sklepach lub przydziałów podstawowych artykułów, jak chleb, mąka czy ryż.

Najszybszym rozwiązaniem tego problemu wydaje się być zacieśnienie relacji z OPT i wprowadzenie modelu wymiany “gaz za żywność”. Taka formuła sprawdziła się już w relacjach handlowych z Kazachstanem, który zaczął odczuwać niedobór gazu i musiał go pilnie importować z Turkmenistanu.

