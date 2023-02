Rosja jest najbardziej obciążonym sankcjami państwem na świecie

W związku z inwazją na Ukrainę Rosja stała się najbardziej obciążonym sankcjami państwem na świecie. 14 081 sankcji zostało nałożonych na poszczególnych obywateli oraz majątki Rosjan. W tej liczbie nie ma z kolei, sankcji sektorowych nałożonych na gospodarkę rosyjską.

Przed inwazją na Ukrainę sankcjom podlegało 2754 osób i majątków Rosjan i było to pięciokrotnie mniej niż po wkroczeniu rosyjskich na ukraińskie terytorium 24 lutego 2022 roku, można przeczytać na stronie Statista.com. Wcześniejsze sankcje zostały nałożone na Rosję w związku z inkorporacją Krymu.

Do inwazji Rosji na Ukrainę państwem, które podlegało największej ilości sankcji międzynarodowych był Iran. 3616 (obecnie 4191) aktywnych sankcji zostało nałożonych na reżim Ajatollahów. Rosja w tamtym okresie zajmowała drugie miejsce na liście sankcyjnej. Trzecia na tej liście była Syria w związku z wojną domową, która do inwazji objęta była 2598 sankcjami, obecnie jest to 2643.

Na obecnym poziomie wśród państw, które nałożyły najwięcej sankcji na Rosję przodują Stany Zjednoczone, Szwajcaria i Kanada z odpowiednio 1948, 1782 i 1590 ograniczeniami. Większość tych sankcji dotyczy osób fizycznych, przy czym tylko 2210 z 11 327 sankcji nałożono na podmioty, statki lub samoloty.