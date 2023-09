Rosja jest otwarta na rozmowy o wznowieniu korytarza zbożowego

W lipcu Rosja zawiesiła swoje uczestnictwo w tzw. korytarzu zbożowym, jednocześnie rozpoczynając ataki na ukraińskie porty. Ten stan rzeczy może się niebawem zmienić.

W poniedziałek doszło do spotkania między Władimirem Putinem a Recepem Erdoganem, które dotyczyło wznowienia działania korytarza zbożowego.

Rosja jest chętna do przeprowadzenia rozmów na temat wznowienia umowy. W zamian oczekuje jednak m.in. ponownego włączenia swoich banków do międzynarodowego systemu SWIFT.

Sytuację Ukrainy komplikuje także postawa sąsiadów, ponieważ Polska zamierza kontynuować blokadę importu ukraińskiego zboża.

Od połowy lipca korytarz zbożowy, czyli porozumienie dotyczące eksportu zbóż z czarnomorskich portów przez Ukrainę zawarte także z ONZ, Turcją i Rosją nie funkcjonuje, a wojska rosyjskie atakują ukraińską infrastrukturę. Jest to znaczące uderzenie w ukraiński eksport. - Wiemy, że podczas spotkania będą poruszane kwestie wznowienia korytarza zbożowego. Jesteśmy otwarci na rozmowy dotyczące jego wznowienia - skomentował prezydent Rosji Władimir Putin. Z kolei turecki prezydent Recep Erdogan stwierdził, że efekty rozmów powinny przynieść korzyści, szczególnie dla krajów afrykańskich.

Postulaty mające na celu wznowienie porozumienia sporządzili przedstawiciele ONZ, choć nie ujawniono, czego konkretnie dotyczą. Rosja nie ukrywa, że aby korytarz zbożowy został wznowiony, oczekuje ponownego włączenia swoich banków do systemu SWIFT. Zostały one z niego wykluczone w ramach sankcji nałożonych jeszcze w 2022 r.

Mocne uderzenie w ukraiński eksport spożywczy

Przypomnijmy, że zawieszenie obecności Rosji w porozumieniu zbożowym od 17 lipca jest dużym ciosem dla ukraińskiego eksportu zbóż. Dotychczas dzięki jego działaniu udało się wyeksportować niespełna 33 mln ton produktów, głównie kukurydzy i pszenicy. Od tego momentu, w obliczu licznych nalotów m.in. na porty w Odessie, ucierpiała infrastruktura największej ukraińskiej spółki zbożowej Kernel, a jej odbudowa ma potrwać miesiącami.

Sąsiednie kraje nadal obawiają się ukraińskich zbóż

Trzeba także pamiętać, że eksport z Ukrainy utrudniony jest ze względu na blokadę importu nałożoną m.in. przez Polskę czy Słowację, która obowiązuje do 15 września. Widać jednak, że polski rząd jest zdeterminowany do jej podtrzymania także po tej dacie. - Po 15 września nie wpuścimy do Polski importu zboża z Ukrainy, bo interes polskich rolników jest dla nas ważniejszy niż jakiekolwiek przepisy unijne - podsumował kilka dni temu minister rolnictwa Telus Robert.